花式滑冰／奪男單全滿貫 羽生結弦史上首位

日本巨星羽生結弦9日在四大洲花式滑冰錦標賽中，以總分299.42分贏得男單冠軍，成為花滑歷史上首位獲得男單全滿貫的選手。

兩屆奧運冠軍得主羽生結弦之前三次參加四大洲錦標賽，三次獲得亞軍，是他唯一缺少的一枚世界大賽金牌。在7日舉行的男單短曲項目中，他以111.82分刷新該項目世界紀錄；9日的長曲，雖然羽生結弦有幾個動作出現不同程度的失誤，但最後仍以水準以上的整體表現得到187.60分，總得分為299.42分，以領先亞軍超過20分的優勢一舉奪冠。

羽生結弦原本就是公認目前花滑界最佳男選手，現在再成為橫掃奧運、世錦賽、大獎賽總決賽、四大洲賽等花滑賽事冠軍的男單第一人。

美國選手布朗（Jason Brown）以274.82分獲得亞軍，季軍歸屬日本新秀鍵山優真，成績是270.61分。

中國選手金博洋排名第四。另外兩位中國選手閆涵、張鶴分別以239.41分和210.06分名列第10、13位。