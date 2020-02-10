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東奧女足資格賽／0:5不敵大陸 中華隊無緣奧運
中華女足今天在東京奧運女足亞洲區資格賽第三輪分組賽第三戰碰上強敵中國大陸隊，開賽5分鐘球門就失守，上半場34分鐘內遭對手海灌5球，最終以0：5吞下敗仗，分組賽1勝2負，無緣晉級到附加賽，也確定無緣東京奧運。
中華隊在分組賽首戰靠著丁旗踢進全場唯一一球，以1：0驚險擊敗泰國隊，搶下3分積分，不過第二戰碰上地主澳洲隊防守卻潰堤，以0：7敗下陣來，今天分組賽最終戰只要贏球就能晉級到附加賽，並與另一組前兩名球隊爭奪僅有兩張的東京奧運參賽門票。
過去兩軍在正式成年國際賽共交手16次，中華隊戰績0勝16敗、進0球失44球，而上次中華隊在東亞盃四強以0：1小輸大陸，不過今天兩隊再度交手，一下場大陸隊就來勢洶洶，開賽僅5分鐘唐佳麗就率先突破中華隊大門。
儘管中華隊即時回穩，20分鐘後大陸隊攻勢再起，吳海燕幫助大陸隊踢進第二球，一分鐘後王珊珊再補進一球，不到34分鐘大陸隊就猛攻5球，雖然下半場大陸隊沒再進球，但中華隊也沒有反抗能力，最終就以0：5吞下敗仗，無緣晉級，也吞下對戰大陸隊的17連敗。
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