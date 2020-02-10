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LPGA／受武漢肺炎影響 泰國、新加坡站賽事取消

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
受武漢肺炎影響，LPGA泰國、新加坡站賽事取消。 法新社

受到武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）疫情持續擴大影響，LPGA宣布取消泰國及新加坡兩站比賽，不過本周的澳洲公開賽將如期舉行，LPGA在新聞稿中表示，取消賽事是項艱難的決定，但保護球員、球迷及工作人員的健康絕對是第一任務。

武漢肺炎疫情持續擴大，繼日前中國大陸高球協會宣布取消3月的藍灣大師賽後，今天LPGA也宣布取消2月20至23日的本田泰國賽，以及2月27至3月1日在新加坡舉行的匯豐女子世界冠軍戰。

而在13至16日的澳洲公開賽後，下一場LPGA賽事則要等到三月16日至22日的Volvik Founders Cup。

LPGA在聲明中寫道，「取消賽事對我們來說是一個艱難的決定，LPGA非常感謝冠名贊助商的理解及付出，但為了保護球員、球迷和所有工作人員的健康安全始終是我們的首要任務，本季雖無法如期舉辦亞洲賽，但始終期待盡快重回亞洲，希望疫情能盡快結束。」

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