高球／澳洲維多利亞公開賽 高協培訓選手安禾佑勇奪業餘最低桿獎

17歲我國高球小將安禾佑，(9)日於澳洲墨爾本Beach Golf Links舉行的LPGA維多利亞公開賽，以-3桿勇奪業餘選手最低桿獎項，並在所有世界職業一流好手中名列16，所有參賽台灣選手中，僅次於旅美職業選手蔡佩穎排第二，而南韓選手朴喜映以-8桿封后。

這場總獎金共110萬美元的維多利亞公開賽，去年開始由歐巡賽與LPGA共同認證，本場賽事最大亮點為男女一同競技(分開排名)。

本次賽事為中華民國高爾夫協會與澳洲高爾夫協會，一同訓練我國國家培訓隊所進行的以賽代訓的訓練賽事之一，配合我國教練團以及澳洲教練團共同集訓，此次賽事由劉永華、蘇晉弘、許育誠、安禾佑、陳伶潔、劉芃姍參加賽事，僅女子選手安禾佑晉級至最後一輪。最後以286桿總桿數(70-71-72-73) 以低於標準桿3桿成績與韓國職業選手並列第16名，且為業餘選手最佳成績。

下周國家培訓隊將移至阿德雷德進行訓練，並參加LPGA澳洲女子公開賽，增進大賽經驗汲取與技術磨練。