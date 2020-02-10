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杜拜女網／澳洲芭蒂退賽 36歲前比利時球后拚復出

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
前球后克莉絲特斯。 法新社

澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）因右腳傷勢，確定在下周登場的杜拜女網賽缺席，不過36歲前比利時球后克莉絲特斯（Kim Clijsters）選擇杜拜當作復出第一站，迫不及待重返球場。

四度大賽冠軍克莉絲特斯曾在2007年婚後宣布退休，但兩年後復出，並在2009年美網拿下產後首座、生涯第二座大賽冠軍，並在隔年美網蟬聯后冠。2011年澳網奪生涯第四冠，並成為史上首位產後重返世界第一女將。

2012年美網後克莉絲特斯再度退役，現在已經是三個小孩的母親，她在去年再拋出重返網壇震撼彈，透露是受到朋友的啟發，「我有朋友說50歲前要跑紐約馬。而我最愛的就是網球，且至今熱情依舊。我不想證明什麼，只想挑戰自己，使我更強壯，這就是我的馬拉松。」

克莉絲特斯說：「我已經等不及回到我最愛賽場，在球迷面前拚戰，特別是在我宣布復出後，收到無數的鼓勵和支持。」

與克莉絲特斯同在出賽名單上的還有羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）、新科澳網冠軍美國21歲新秀珂寧（Sofia Kenin）、2019年美網冠軍19歲安德里斯庫（Bianca Andreescu），以及捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。

至於現任球后芭蒂先前澳網四強不敵新秀珂寧，無緣爭后，她日前宣布因右腳傷勢影響，杜拜網賽退賽。

美網 澳網 珂寧
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