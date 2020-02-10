杜拜女網／澳洲芭蒂退賽 36歲前比利時球后拚復出
澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）因右腳傷勢，確定在下周登場的杜拜女網賽缺席，不過36歲前比利時球后克莉絲特斯（Kim Clijsters）選擇杜拜當作復出第一站，迫不及待重返球場。
四度大賽冠軍克莉絲特斯曾在2007年婚後宣布退休，但兩年後復出，並在2009年美網拿下產後首座、生涯第二座大賽冠軍，並在隔年美網蟬聯后冠。2011年澳網奪生涯第四冠，並成為史上首位產後重返世界第一女將。
2012年美網後克莉絲特斯再度退役，現在已經是三個小孩的母親，她在去年再拋出重返網壇震撼彈，透露是受到朋友的啟發，「我有朋友說50歲前要跑紐約馬。而我最愛的就是網球，且至今熱情依舊。我不想證明什麼，只想挑戰自己，使我更強壯，這就是我的馬拉松。」
克莉絲特斯說：「我已經等不及回到我最愛賽場，在球迷面前拚戰，特別是在我宣布復出後，收到無數的鼓勵和支持。」
與克莉絲特斯同在出賽名單上的還有羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）、新科澳網冠軍美國21歲新秀珂寧（Sofia Kenin）、2019年美網冠軍19歲安德里斯庫（Bianca Andreescu），以及捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。
至於現任球后芭蒂先前澳網四強不敵新秀珂寧，無緣爭后，她日前宣布因右腳傷勢影響，杜拜網賽退賽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言