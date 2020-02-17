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妳把自己當成什麼了？擁有體育野性美女CEO卓君澤　

聯合新聞網 / 資深媒體人王樹衡
卓君澤勇於嚐試各種挑戰。 擷圖自卓君澤臉書
卓君澤勇於嚐試各種挑戰。 擷圖自卓君澤臉書

如果妳的人生因為外表而被定型，那就太可惜了，看了她的故事，或許會對自己人生會有不同思維！

「舒適圈」意思就是熟悉了一個環境之後，任何事就照本宣科去做，即不犯錯也不會太辛苦，日子安安穩穩；只是久了，面臨食之無味、棄之可惜的心境時，會有轉換跑道的念頭，所謂「走出舒適圈」就是這個涵意，但面臨重新起步，迎接各種全新考驗，這是讓人決定是否走出這一步的關鍵。

是繼續手中溫暖的抱枕，還是又要重新開始去過如坐針氈的生活？絕對會使一個人陷入天人交戰，然而有一位個頭不大的女生卓君澤，卻是義無反顧不斷去做出這樣的決定，去勇於嚐試更難的挑戰，只能對她說，「妳把自己當成什麼了？」

或許，她把自己當成永不滿於現狀，且在美麗外表包裝下的野獸，她可能有雙翅膀在背後，一溜煙就飛往下一處，去挑戰艱困惡劣的環境，迎接滿身是傷的考驗，原本在前老鳥以為她只會溫馴落在後面跟著飛，但當發現她衝到前面更高更遠處時，原地踏步的老鳥卻瞠目結舌還很懷疑的說，「不會吧，這真的是她嗎？」

卓君澤以女性體育媒體人身分，出版個人經歷自傳，鼓勵所有人大膽追夢。
卓君澤以女性體育媒體人身分，出版個人經歷自傳，鼓勵所有人大膽追夢。

從她踏入社會，進入體育台當記者，成為主播，亮麗的外表，讓她成為提升收視率要角，應該去走美女主播路線的她，怎麼也令人想不到，下一步竟是去網路媒體當文字記者，說要去磨練自己採訪及文字寫作技巧。

後來，她以另一種心境又回到體育主播這條路，更加成熟穩健的台風，甚至改變新聞播報的風格，又有一番新嚐試，直到聽聞她決定去接手當一家體育網路媒體老闆兼執行長，所有人當場下顎都掉了下來，與其說是意外，不如說她做到我們做不到且不敢做的事。

確實，體育媒體圈一直被視為男性的天下，女性體記是異類，過去在男性記者眼中，「女生跑什麼體育新聞？」但她可以改變，為女生來發聲，證明女性跑體育新聞不只是花瓶；事實上，台灣體育媒體因此加入更多女性記者，與男性體育記者平起平坐。從卓君澤執著對體育的堅持，帶來不只是也個人的改變，也給體育媒體圈來個180度大轉彎。

卓君澤2015年以主播身分為中職開球。 報系資料照
卓君澤2015年以主播身分為中職開球。 報系資料照

「做自己喜歡的事情吧！」雖是簡單的一句話，但要做到這件事的背後，是要有絕對改變自己處於舒適圈的心態，從她的書中，就可以了解她心態的轉變，用她的一句話來代表，「永遠堅持自己想做的事，且抱持著滿腔的熱情。」

一天，她在結束新聞盃籃球賽女生隊的比賽後滿身大汗，卻在面對簇擁而來一個個粉絲時，滿足任何跟她索要簽名、合照的每一個人，她低著頭簽著，然後抬起頭笑著合影，直到跟最後一位揮手道別，沒有漏掉任何一人，驕小的身影不論多辛苦都帶著微笑，「不只是尋求改變，她還是一個把自己當成凡事都最認真的女人！」

卓君澤「做自己喜歡的事吧！」：

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