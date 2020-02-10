印度聯賽／戴資穎8連勝助暴龍連霸 獲聯賽最佳球員

台灣羽球「一姐」戴資穎，昨日在印度超級聯賽決賽擊敗代表東北勇士隊的加拿大李文珊，幫助加羅爾暴龍隊（Bengaluru Raptors）以4：2逆轉勝奪冠，成為史上首支完成連霸球隊，聯賽8連勝的戴資穎也獲聯賽最佳球員殊榮。

戴資穎去年由班加羅爾暴龍隊以770萬盧比標下，本季印度超級聯賽戰無不勝，決賽前勝率百分百寫下七連勝，包括華裔美籍女將張蓓雯、印度一姐辛德胡（P.V Sindhu）都是她的手下敗將。

昨日決賽戴資穎擔綱第三點女單，以15：9、15：12拍退李文珊，幫助球隊扳平戰局，第四點混雙大馬陳炳順／南韓嚴惠媛順利封關，暴龍隊以4：2力克東北勇士，完成空前連霸，戴資穎個人更寫下賽會8連勝戰績，榮膺聯賽最佳球員。

春節期間就赴印度超級聯賽以賽代訓的戴資穎，結束長達20天的賽事後，接下來將備戰3月登場的BWF超級1000系列全英公開賽，戴資穎去年決賽不敵陳雨菲無緣三連霸，今年將尋求重拾后座，力拚四年內第三座全英賽冠軍。