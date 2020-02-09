田徑／6公尺17 瑞典小將破撐竿跳世界紀錄

2020年田徑場上第一聲破聲傳來，20歲的瑞典撐竿跳好手杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）今天在世界田徑室內巡迴賽波蘭托倫站，跳出6公尺17的成績，打破法國好手拉維勒尼（Renaud Lavillenie）在2014年所創下的世界紀錄。

這場比賽是杜普蘭蒂斯今年第二場比賽，今天他在5公尺52、5公尺72、5公尺92、6公尺01都順利一次過關，接著在沒有任何競爭者的情況下，直接挑戰破世界紀錄的6公尺17。

杜普蘭蒂斯第一次挑戰雖然沒有成功，不過他很快作出修正，第二次試跳成功過關，全場觀眾也爆出熱烈歡呼聲，成功改寫拉維勒尼在2014年2月15日於烏克蘭所創下的6公尺16的世界紀錄。

儘管多花了一跳才改寫世界紀錄，杜普蘭蒂斯對於自己改寫紀錄抱有極大自信心，「第一次嘗試後我心想，只需要再嘗試兩次就能過了，我相當有信心能夠破紀錄。」