羽球／看球有疊影 桃田賢斗右眼動刀全英賽恐缺陣

日本「世界球王」桃田賢斗，日前復出練球首日出現車禍後遺症，看球出現疊影，檢查後確認右眼窩底骨折，預計將動刀至少休息3個月，3月全英公開賽恐無緣尋求衛冕。

桃田賢斗上個月馬來西亞名人賽遭逢車禍，起初檢查僅鼻樑骨折，以及臉部些許撕裂傷，當時在大馬休息數日後返回日本，並在休養數周後，2月初回到日本國家隊報到。

不過桃田賢斗在首日練習時右眼出現不適，有疊影情況，帶往醫院檢查後確定是眼窩底骨折，得接受手術，至少得休息三個月，全英賽能否出賽成疑。

教練朴柱奉坦言對桃田賢斗的傷勢相當驚訝，至於桃田賢斗何時復出，朴柱奉表示仍要視他的癒後狀況而定，但會耐心等待，讓桃田賢斗徹底康復。

桃田賢斗去年包括全英賽在內拿下11冠，也被日本視為東京奧運地主奪冠希望，不過年初車禍不僅打亂桃田賢斗訓練計畫，東奧奪金之路也增添變數。