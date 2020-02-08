NFL╱投效突擊者或續當愛國者？ 布雷迪動向成焦點

超級巨星布雷迪（Tom Brady）的動向，是今年NFL休賽季的一大焦點。他會續留新英格蘭愛國者隊、還是轉戰其他球隊如突擊者？

NFL自由球員市場將在3月18日起跑，愛國者隊當然希望能盡早得知布雷迪的決定，以做好準備。儘管已高齡42歲，儘管表現逐漸下滑，布雷迪仍是NFL的門面之一，先不論戰績會如何，若能獲得布雷迪，就會是票房保證。

在眾多球隊爭奪布雷迪的行列中，突擊者隊的希望相當高，總教練古魯登（Jon Gruden）對於布雷迪一直充滿敬意，兩人也有著不錯的交情。

如果布雷迪最終加盟突擊者隊，他將能為拉斯維加斯這座城市帶來龐大的商業價值。他上個月造訪賭城舉行的UFC終極格鬥動賽事時，短暫和突擊者隊老闆戴維斯（Mark Davis）寒暄幾句，兩人談話的照片在社群媒體上引起廣大討論。

布雷迪當然也可能留在愛國者隊，繼續為球隊效力第21個球季，並能追平底特律獅隊踢球員漢森（Jason Hanson）所創下的連續21年為同一支球隊效力的紀錄。

此外，根據ESPN報導，愛國者隊也將願意以單季超過3000萬美元的價碼來留住這位招牌巨星，這份年薪將讓布雷迪成為聯盟中數一數二的高薪球員。

西雅圖海鷹隊四分衛威爾森（Russell Wilson）平均3500萬的年薪傲視群雄，在聯盟中僅有六位球員的年薪來到3000萬或更高，且全數為四分衛。