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滑冰／最完美演出 羽生結弦四大洲花滑短曲寫新猷

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
兩度冬奧金牌，25歲日本花滑王子羽生結弦，昨日在南韓首爾四大洲花式滑冰錦標賽再寫高分紀錄。 美聯社

兩度冬奧金牌，25歲日本花滑王子羽生結弦，昨日在南韓首爾四大洲花式滑冰錦標賽，短曲以111.82分，改寫自己2018年在花式滑冰大獎賽俄羅斯站（Rostelecom Cup）的世界紀錄。

羽生結弦是2014年索契冬奧、2018年平昌冬奧兩屆金牌得主，並拿下兩面世錦賽金牌，前三次四大洲花滑都「銀恨」，今年有望一償宿願，成為史上首位在花滑世青賽、花滑世錦賽、奧運、大獎賽總決賽冠軍以及四大洲錦標賽都曾摘金完成大滿貫選手。

他昨日拿出2018平昌冬奧奪金曲目蕭邦的「第一號敘事曲」（Ballade No. 1 in G Minor），以後內跳4周作為開場，讓全場粉絲讚嘆連連，賽後場館也再度下起「小熊維尼雨」，為了加快速度讓下一位選手熱身，羽生結弦也彎下腰幫忙撿拾維尼熊，謙虛態度令人讚許。

對於自己表現，羽生結弦坦言賽前就設定110分門檻，自己也達成目標，「今天的演出是我有史以來最完美的一次。為了試著表達音樂性，我也試著跳得更高，並用更完美的方式來詮釋。隨著演出的進行，我也更有自信。」

中國大陸好手金博洋則以95.83分暫居第二，男子長曲預計在9日登場，決定最終金牌誰屬。

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