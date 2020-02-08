網球／「費納」南非慈善賽 觀戰破五萬創新猷

生涯首度回到母親故鄉南非開戰，20冠在手的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）將經典「費納對決」搬到南非開普敦，8日慈善表演賽找來好友世界第二西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）助陣，觀戰人數51954人，改寫網球表演賽世界紀錄。

費德勒的母親麗奈特（Lynette）來自南非豪登省（Gauteng），費德勒首度在母親家鄉獻技，他特地邀請母親麗奈特賽前登場，博得全場球迷歡呼，費德勒與母親互相擁抱後，為「費納對決」揭開序幕。

為了見證夢幻對決，2010年為世足賽興建的開普敦體育館湧進51954人，改寫費德勒去年與德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev)在墨西哥創下4萬2517人世界紀錄。

此役除了隨處可見的費德勒球帽、T恤，連賽前擲銅板儀式用的銅板都有費德勒的頭像，用的是瑞士專為費德勒打造的紀念銀幣20法郎，且是瑞士史上首次為還在世的名人發行紀念幣。

南非「跳羚隊」在去年世界盃橄欖球賽奪冠的黑人隊長柯利西(右)，賽前與2大傳奇相見歡。 美聯社

率領南非「跳羚隊」在去年世界盃橄欖球賽奪冠的黑人隊長柯利西（Siya Kolisi）也現身球場，送上繡有費德勒名字的南非隊球衣，他笑說，「我當然支持費德勒，抱歉納達爾，但我也愛你。」

暖身雙打賽也別有看頭，由微軟創辦人比爾蓋茲（ Bill Gates）／費德勒，迎戰南非脫口秀「The Daily Show」主持人諾亞（Trevor Noah）／納達爾組合，兩軍較勁也讓球迷看得十足過癮。

費納對決最終由費德勒6：4、3：6、6：3拿下勝利，費德勒更透露小故事，「納達爾告訴我，2009年我拿下法網冠軍，他甚至為我高興到哭了。」兩人好交情展露無疑。

此慈善公益賽是為費德勒基金會所舉辦，盼能為南非六個國家籌募幼童教育經費，基金會原先估計將募得100萬美元，最終數字遠超預期達到350萬美元。