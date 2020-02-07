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東奧女足資格賽／中華隊0：7不敵澳洲 10日迎戰大陸

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華隊以0：7不敵澳洲，吞下分組賽首敗。圖／中華足協提供

東京奧運女足亞洲區資格賽第三輪，中華女足在首場比賽擊敗泰國後，今天面對強敵地主澳洲，在上半場就遭到澳洲芙德（Caitlin Foord）三度進球的情況下，終場以0：7敗下陣來，10日的最後一戰將碰上中國大陸。

這次東京奧運女足亞洲區資格賽第三輪，我國與澳洲、泰國、大陸分在同組，賽事原訂於大陸武漢舉行，不過受到武漢肺炎影響臨時改至澳洲雪梨開踢，中華隊首場比賽的對手也從原先的大陸改為泰國，並靠著丁旗進球以1：0勝出，搶下三分積分。

而今天的第二戰中華女足則是碰上強敵澳洲，上半場效力英超兵工廠的前鋒芙德就帶領球隊展開猛攻，開賽第10分鐘她就在突破中華隊後防，在面對門將程思瑜的防守下起腳破門，第24分鐘、38分鐘芙德又兩度進球，上半場未踢完個人就上演「帽子戲法」，而澳洲也取得4：0的大幅領先。

下半場澳洲隊攻勢並未停歇，在第54、64與傷停補時階段三度進球，終場以7：0擊敗中華隊，收下分組賽首勝，而另一場大陸出戰泰國的比賽也同樣呈現一面倒，大陸女足在李影、唐佳麗皆兩度進球下，以6：1輕鬆勝出，同樣收下分組賽首勝，泰國則是吞下二連敗。

在今天賽事結束後，中華隊目前以一勝一敗排名分組第三名，想要以前分組前兩名晉級附加賽，10日與大陸女足之戰非贏不可，而晉級附加賽的球隊將與另一組的前兩名進行交叉賽，最終勝出的兩支球隊將取得東京奧運參賽門票。

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