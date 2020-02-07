抨擊武漢肺炎謠言 東奧籌委會：賽事如期舉行

中央社 / 東京6日綜合外電報導
東奧主場館。 路透

2020東京奧運籌備委員會今天宣告奧運賽事將「按計畫舉行」，並且抨擊和2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎病毒）有關的假消息引發恐慌。

2020東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎（Toshiro Muto）透露，主辦單位已設立防疫對策總部，以對抗快速散播的新型冠狀病毒。主辦單位承諾賽事不會受到干擾。

武藤敏郎在審查殘障奧運計畫後告訴記者：「奧運將按計畫舉行。保持客觀和冷靜相當重要。我們不想讓大眾驚慌。感染仍然有限，依據當前情況，舉行奧運沒有問題。」

國際帕拉林匹克委員會（IPC）發言人史彭斯（Craig Spence）抱怨，危言聳聽造成了「訊息傳染病」（info-demic），恐使大眾在奧運會和殘奧會準備階段看法產生偏差。

史彭斯表示：「恐懼的散播比病毒還快。重要的是，我們要消除這種恐懼。中國大陸境外病例總共只有191起，所以讓我們以正確角度看待此事。」

史彭斯還說：「如果你將（武漢肺炎）傳染率與普通流行性感冒做比較，數量仍是相對較小。」

他指出：「世界衛生組織（WHO）未宣布這已構成大流行。我們在里約奧運曾處理過茲卡病毒，我們在這些事情上要仰賴專家。」

史彭斯表示：「我們將遵從世衛的建議。每個籌辦委員會都在研究對策，我們在東京已採取過去奧運會和殘奧會採取過的措施。這是標準做法，一切照常。」

東京奧運
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢肺炎疫情 公股行庫祭紓困貸款

香港添三名確診染武漢肺炎 累計24例確診

羅馬確診武漢肺炎病例 遭曝光是頂尖生化工程師

倘若武漢肺炎疫情不止 印尼旅遊業估損失逾千億

相關新聞

三月底前八場國際賽「疫」動 萬金石、環台賽照常

受到武漢肺炎疫情影響，體育署在今天公布至三月底前在我國舉辦的20場國際賽事，已有八場確定延期舉行，包括三月底原定在台北市...

陸游泳健將孫楊點外賣送防疫站民警 自報姓名惹罵聲

中國游泳運動員孫楊4日晚間為杭甬高速蕭山進出口防疫檢查站的值守民警點外賣，三名外賣小哥共送去24箱食品。不過，孫楊此舉在網上卻掀起議論，有人讚「暖心」，有人批「蹭熱度、做秀」。

網球／謝淑薇前搭檔用禁藥 遭禁賽22個月

我國網球「一姊」謝淑薇本周重返雙打世界球后，去年澳網一起攜手的美國搭檔史皮爾絲（Abigail Spears）卻被驗出服...

羽球／武漢肺炎影響 亞錦賽換地打

武漢肺炎疫情持續緊張，國內外體育賽事也因此受到影響，原訂四月廿一日在大陸武漢登場的羽球亞錦賽，傳出將更改地點舉行，至於九日登場的ＨＢＬ男、女八強賽是否閉門進行，體育署署長高俊雄表示仍在密集協商。

網球／哈薩克拒接 聯邦盃至少延3周

原訂本周在大陸東莞登場的網球聯邦盃亞大區一級賽事，在武漢肺炎疫情升溫後，原承接國哈薩克也在上個月底拒絕接手，國際網總（ＩＴＦ）宣布賽事至少延三周，時間、舉辦地點待定。

足球／賽前量體溫 國泰世華旭村盃少年足賽圓滿落幕

第十屆國泰世華旭村盃少年足球賽，含遠從泰國曼谷跨海來台共計24支隊伍，2月2日至5日於台東豐里國小切磋交流。2019新型...

武漢肺炎延燒 東奧籌委會憂賽事受影響

2020東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎今天坦言，東奧籌委會「非常擔心」2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺...

足球／肺炎疫情影響 台電亞足聯盃確定延期

受武漢肺炎疫情影響，高雄市台電男足日前出征2020亞足聯盃（AFC Cup）外圍賽入境蒙古遭拒，今日中華足球協會接獲亞足...

羽球／奧運積分賽最終戰 武漢亞錦賽確定改地點

在奧運女足與拳擊亞洲區資格賽都撤出武漢後，原訂4月21日在武漢開打的羽球亞錦賽，也在今天傳出將更改比賽地點，可能改由越南...

網球／哈薩克因疫情拒接 聯邦杯至少延3周

全球2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫，原訂2月4日至8日中國大陸東莞舉行的聯邦盃亞大區一級賽事，在哈薩克拒絕接手...

印羽聯賽／戴資穎百分百勝率領軍 衛冕軍4強有望

不負今年印度羽球超級聯賽的最高身價女將，我國羽球「一姊」戴資穎成為衛冕軍班加羅爾暴龍羽球隊的「百分百女孩」，出賽就是奪勝...

藤球／武漢肺炎攪局 排名賽延期

因武漢肺炎影響的國內體育賽事再添一樁，中華民國藤球協會昨晚發布聲明，原定訂2月14至16日在苗栗縣國立苑裡高中舉行的「1...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。