快訊

武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三月底前八場國際賽「疫」動 萬金石、環台賽照常

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2020萬金石馬拉松將照常舉行。 報系資料照

受到武漢肺炎疫情影響，體育署在今天公布至三月底前在我國舉辦的20場國際賽事，已有八場確定延期舉行，包括三月底原定在台北市網球中心登場的華國三太子盃，而三月中在高雄開打的台灣女子高球公開賽，則是仍在評估是否改期。

在高雄馬拉松與金門馬拉松受到武漢肺炎疫情決定取消後，體育署在今天也公布截至三月底前在我國進行的20場國際賽事舉辦狀況，其中包括國際自由車環台公路大賽、新北市萬金石國際馬拉松、棲蘭100林道越野超級馬拉松、南投國際室內撐竿跳邀請賽等11場國際賽事將如期辦理。

不過包括兩場亞協盃足球賽小組賽、海峽盃帆船暨國際邀請賽、南投國際女子曲棍球邀請賽、華國三太子盃國際男子網球挑戰賽等八場賽事，則確定延期舉辦，而台灣女子高球公開賽則尚在評估中，將由主辦單位做最後決定。

至於目前我國禁止大陸人士入境，港、澳人士入境也必須進行14天居家檢疫，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，目前移民署對於入境人士全面管制，包括萬金石馬拉松已確定不會有大陸選手參賽，「目前我們就是依照指揮中心與移民署規定，如果欲來台參賽的選手拿不到入境簽證，他們自然就無法來參加比賽。」

萬金石馬拉松 海峽盃 曲棍球
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

HBL／八強賽不開放觀眾 體育署爭取各校自組加油團

棒球／打國際賽將有3種LOGO 各層級不同調

7日零時起 我針對港澳民眾實施入境管制措施

觀光局：暫停旅行社出團港澳 不含轉機

相關新聞

三月底前八場國際賽「疫」動 萬金石、環台賽照常

受到武漢肺炎疫情影響，體育署在今天公布至三月底前在我國舉辦的20場國際賽事，已有八場確定延期舉行，包括三月底原定在台北市...

陸游泳健將孫楊點外賣送防疫站民警 自報姓名惹罵聲

中國游泳運動員孫楊4日晚間為杭甬高速蕭山進出口防疫檢查站的值守民警點外賣，三名外賣小哥共送去24箱食品。不過，孫楊此舉在網上卻掀起議論，有人讚「暖心」，有人批「蹭熱度、做秀」。

網球／謝淑薇前搭檔用禁藥 遭禁賽22個月

我國網球「一姊」謝淑薇本周重返雙打世界球后，去年澳網一起攜手的美國搭檔史皮爾絲（Abigail Spears）卻被驗出服...

羽球／武漢肺炎影響 亞錦賽換地打

武漢肺炎疫情持續緊張，國內外體育賽事也因此受到影響，原訂四月廿一日在大陸武漢登場的羽球亞錦賽，傳出將更改地點舉行，至於九日登場的ＨＢＬ男、女八強賽是否閉門進行，體育署署長高俊雄表示仍在密集協商。

網球／哈薩克拒接 聯邦盃至少延3周

原訂本周在大陸東莞登場的網球聯邦盃亞大區一級賽事，在武漢肺炎疫情升溫後，原承接國哈薩克也在上個月底拒絕接手，國際網總（ＩＴＦ）宣布賽事至少延三周，時間、舉辦地點待定。

足球／賽前量體溫 國泰世華旭村盃少年足賽圓滿落幕

第十屆國泰世華旭村盃少年足球賽，含遠從泰國曼谷跨海來台共計24支隊伍，2月2日至5日於台東豐里國小切磋交流。2019新型...

武漢肺炎延燒 東奧籌委會憂賽事受影響

2020東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎今天坦言，東奧籌委會「非常擔心」2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺...

足球／肺炎疫情影響 台電亞足聯盃確定延期

受武漢肺炎疫情影響，高雄市台電男足日前出征2020亞足聯盃（AFC Cup）外圍賽入境蒙古遭拒，今日中華足球協會接獲亞足...

羽球／奧運積分賽最終戰 武漢亞錦賽確定改地點

在奧運女足與拳擊亞洲區資格賽都撤出武漢後，原訂4月21日在武漢開打的羽球亞錦賽，也在今天傳出將更改比賽地點，可能改由越南...

網球／哈薩克因疫情拒接 聯邦杯至少延3周

全球2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫，原訂2月4日至8日中國大陸東莞舉行的聯邦盃亞大區一級賽事，在哈薩克拒絕接手...

印羽聯賽／戴資穎百分百勝率領軍 衛冕軍4強有望

不負今年印度羽球超級聯賽的最高身價女將，我國羽球「一姊」戴資穎成為衛冕軍班加羅爾暴龍羽球隊的「百分百女孩」，出賽就是奪勝...

藤球／武漢肺炎攪局 排名賽延期

因武漢肺炎影響的國內體育賽事再添一樁，中華民國藤球協會昨晚發布聲明，原定訂2月14至16日在苗栗縣國立苑裡高中舉行的「1...

熱門新聞

NBA／詹姆斯3分鐘內飆5記三分 戴維斯場下樂歪

MLB／托瑞斯興奮改守游擊 幫洋基封王比開轟重要

MLB／道奇補進貝茲 世界大賽封王大漲5%

NBA／神準詹姆斯 3分鐘連飆5記3分

中職／出賽1500場不容易 兄弟二老本季可望達標

NBA／金塊雙雄貼防 里拉德被守死 拓荒者慘敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。