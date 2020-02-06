三月底前八場國際賽「疫」動 萬金石、環台賽照常

受到武漢肺炎疫情影響，體育署在今天公布至三月底前在我國舉辦的20場國際賽事，已有八場確定延期舉行，包括三月底原定在台北市網球中心登場的華國三太子盃，而三月中在高雄開打的台灣女子高球公開賽，則是仍在評估是否改期。

在高雄馬拉松與金門馬拉松受到武漢肺炎疫情決定取消後，體育署在今天也公布截至三月底前在我國進行的20場國際賽事舉辦狀況，其中包括國際自由車環台公路大賽、新北市萬金石國際馬拉松、棲蘭100林道越野超級馬拉松、南投國際室內撐竿跳邀請賽等11場國際賽事將如期辦理。

不過包括兩場亞協盃足球賽小組賽、海峽盃帆船暨國際邀請賽、南投國際女子曲棍球邀請賽、華國三太子盃國際男子網球挑戰賽等八場賽事，則確定延期舉辦，而台灣女子高球公開賽則尚在評估中，將由主辦單位做最後決定。

至於目前我國禁止大陸人士入境，港、澳人士入境也必須進行14天居家檢疫，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，目前移民署對於入境人士全面管制，包括萬金石馬拉松已確定不會有大陸選手參賽，「目前我們就是依照指揮中心與移民署規定，如果欲來台參賽的選手拿不到入境簽證，他們自然就無法來參加比賽。」