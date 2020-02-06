陸游泳健將孫楊點外賣送防疫站民警 自報姓名惹罵聲

中國游泳運動員孫楊4日晚間為杭甬高速蕭山進出口防疫檢查站的值守民警點外賣，三名外賣小哥共送去24箱食品。不過，孫楊此舉在網上卻掀起議論，有人讚「暖心」，有人批「蹭熱度、做秀」。

杭州電視台報導4日晚7時多，孫楊駕駛汽車出現在杭甬高速公路蕭山進出口防疫檢查站，短暫停留搖下車窗，對值守民警說：「你好，我是孫楊，我點了外賣送你們，你們辛苦了！」隨後就駕車離開了。不久後，三名外賣小哥先後送去24箱食物，其中有8箱牛奶、8箱方便麵和8箱粥。

從網上熱傳的視頻可以看到，孫楊當時開著一輛白色賓利（Bentley），駛入高速路口民警的值班點。

有網友質疑，「做好事，卻開豪車自報姓名」。但也有網友認為，「不明來歷的東西很多人不敢放心吃，說了他是孫楊也是給交警們一個保障。」