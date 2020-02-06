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網球／謝淑薇前搭檔用禁藥 遭禁賽22個月

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇去年澳網一起攜手的美國搭檔史皮爾絲（左）被驗出服用禁藥，遭國際網球總會（ITF）禁賽22個月。 歐新社

我國網球「一姊」謝淑薇本周重返雙打世界球后，去年澳網一起攜手的美國搭檔史皮爾絲（Abigail Spears）卻被驗出服用禁藥，遭國際網球總會（ITF）禁賽22個月。

ITF表示，史皮爾絲是去年美網藥檢的尿液被驗出有兩種禁藥成分脫氫表雄酮激素（prasterone）和睪酮素（testosterone）。史皮爾絲去年11月7日就遭起訴，她雖解釋服用藥物和運動表現無關，但ITF認為誤食可能性不高，最終判決22個月禁賽，從去年就開始追溯，禁賽截止日是2021年9月6日。

38歲的史皮爾絲生涯握有22座女雙金盃，2017年澳網還打下混雙冠軍；她和謝淑薇去年初曾短暫合拍兩站，但第一站在雪梨「一輪遊」，轉戰澳網也在第二輪就落馬，之後就分道揚鑣，謝淑薇改搭捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova），同年打下包含溫布頓在內的4座冠軍，今年布里斯本再摘下金盃，澳網也是打進決賽才吞下本季首敗。

雖沒能在澳網迎接個人第4座大滿貫女雙金盃，謝淑薇本周仍重返雙打球后；史皮爾絲去年冠軍數則掛零，且戰績最佳的泛太平洋女網賽，4強賽就是敗給謝淑薇和謝語倢姊妹。

謝淑薇 澳網
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