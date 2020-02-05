足球／賽前量體溫 國泰世華旭村盃少年足賽圓滿落幕

第十屆國泰世華旭村盃少年足球賽，含遠從泰國曼谷跨海來台共計24支隊伍，2月2日至5日於台東豐里國小切磋交流。2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫，為了守護學生們的健康，大會也特別加強防疫措施，賽前量體溫。比賽最終由新北市淡水新市國小以1：0踢退泰國Anusorn FC，抱回鯨魚組(最高等級)冠軍。

為因應武漢肺炎防疫，大會除了賽前體溫測量，酒精消毒，也備妥口罩、乾洗手液等供選手使用，也細心規劃了緊急就醫機制。延續前幾屆的傳統，除了開賽邀請當地長老為球員祈福，同樣有個人挑球、菁英對抗賽等賽制，以及旭村足球博士獎，要求每位參賽選手寫下500字參賽心得，希望孩子們能文能武，以球會友、快樂踢球。

本著關懷弱勢、協助偏鄉孩童的理念，同時為響應台灣足球前進世界100的目標，國泰世華銀行基金會自2017起連續4年贊助旭村盃，基金會董事長李明賢更是年年親赴台東參與賽事，盼藉由實質行動支持。

國泰世華銀行基金會李明賢董事長表示，「旭村盃從最一開始的地方賽事，壯大至國際邀請賽事，展現了台東的生命力和發展足球的決心，小小球員們以球會友，結交國際朋友，是相當可貴的學習經驗。」