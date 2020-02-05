親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

運動筆記史上「最科技」路跑！Yahoo 321 RUN火熱報名中！全民運動抗肺炎，揪團瘋狂吃草莓。
健行筆記【台中。龍井】親子適宜健行步道。 竹坑南寮登山步道全球唯一 1條2分鐘走完的古道
NBA賽事懶人包 (2月5日)賽事精華- 馬刺 vs. 湖人 (2月5日)

足球／賽前量體溫 國泰世華旭村盃少年足賽圓滿落幕

2020-02-05 21:33聯合報 記者林宋以情／即時報導

第十屆國泰世華旭村盃少年足球賽，含遠從泰國曼谷跨海來台共計24支隊伍，2月2日至5日於台東豐里國小切磋交流。2019新型冠狀病毒武漢肺炎）疫情升溫，為了守護學生們的健康，大會也特別加強防疫措施，賽前量體溫。比賽最終由新北市淡水新市國小以1：0踢退泰國Anusorn FC，抱回鯨魚組(最高等級)冠軍。

為因應武漢肺炎防疫，大會除了賽前體溫測量，酒精消毒，也備妥口罩、乾洗手液等供選手使用，也細心規劃了緊急就醫機制。延續前幾屆的傳統，除了開賽邀請當地長老為球員祈福，同樣有個人挑球、菁英對抗賽等賽制，以及旭村足球博士獎，要求每位參賽選手寫下500字參賽心得，希望孩子們能文能武，以球會友、快樂踢球。

本著關懷弱勢、協助偏鄉孩童的理念，同時為響應台灣足球前進世界100的目標，國泰世華銀行基金會自2017起連續4年贊助旭村盃，基金會董事長李明賢更是年年親赴台東參與賽事，盼藉由實質行動支持。

國泰世華銀行基金會李明賢董事長表示，「旭村盃從最一開始的地方賽事，壯大至國際邀請賽事，展現了台東的生命力和發展足球的決心，小小球員們以球會友，結交國際朋友，是相當可貴的學習經驗。」

除旭村盃外，為力助台灣基層體育發展，免受經費所困，國泰世華銀行基金會自2014年開辦《WISH希望之光體育計畫》，長期補助優秀的國中、小運動員們出國比賽，爾後為擴大受惠對象及人數，延伸至高中及各類運動賽事，截至目前累計捐贈金額已逾800萬元，支持上百所學校發展體育。

第十屆旭村盃，由新北市新市國小奪下抱回鯨魚組(最高等級)冠軍寶座。圖／主辦單位提...
第十屆旭村盃，由新北市新市國小奪下抱回鯨魚組(最高等級)冠軍寶座。圖／主辦單位提供
分享
「旭村盃」開踢十年有成，來自全台各縣市以及遠泰國曼谷跨海來台的24支足球隊伍，一...
「旭村盃」開踢十年有成，來自全台各縣市以及遠泰國曼谷跨海來台的24支足球隊伍，一共數百位小朋友和家長齊聚台東豐里國小切磋球技、相互交流。圖／主辦單位提供
分享
面對武漢肺炎來襲，校方也做好防疫工作，在校門口量測體溫，才能進校園。圖／主辦單位...
面對武漢肺炎來襲，校方也做好防疫工作，在校門口量測體溫，才能進校園。圖／主辦單位提供
分享

國泰世華武漢肺炎足球2019新型冠狀病毒

延伸閱讀

青年部主任反統一 組發會前主委張雅屏：請離開...

影／檢討九二共識 藍議員見馬指黨「懶惰」忽略...

國民黨檢討兩岸路線 青壯派擬推「九二共識」升...

李明賢：我也是戰犯 但國民黨改革要對症下藥

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

羽球／奧運積分賽最終戰 武漢亞錦賽確定改地點

2020-02-05 16:43

武漢肺炎延燒 東奧籌委會憂賽事受影響

2020-02-05 18:30

足球／肺炎疫情影響 台電亞足聯盃確定延期

2020-02-05 17:20

網球／哈薩克因疫情拒接 聯邦杯至少延3周

2020-02-05 16:36

印羽聯賽／戴資穎百分百勝率領軍 衛冕軍4強有望

2020-02-05 12:49

藤球／武漢肺炎攪局 排名賽延期

2020-02-05 11:27

足球／C羅友誼賽坐足板凳 球迷告主辦單位獲賠

2020-02-04 22:07

網球／幼時戰亂排隊領物資 球王約克維奇拚勝動力

2020-02-04 21:47

桌球／世界排名 林昀儒排第6持平

2020-02-04 19:14

F1／受肺炎疫情影響 中國大獎賽恐取消

2020-02-04 18:47

網球／小威產後大賽1冠難求 教練：該改變打法

2020-02-04 18:16

足球／賽前舉行生日派對 內馬爾缺賽惹議

2020-02-04 14:31

高球／相隔5年 麥克羅伊重返球王

2020-02-04 12:24

東奧女足資格賽／中華勝泰國 第3輪拔頭籌

2020-02-04 00:59

超級盃／最後7分鐘反攻 酋長逆轉奪冠

2020-02-04 00:53

超級盃／布恩神預測比數 致敬酋長教頭瑞德

2020-02-04 00:48

超級盃／馬霍姆斯打過棒球 昔對林子崴敲安

2020-02-04 00:42

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯外線連發超越布萊恩 湖人痛宰馬刺

2020-02-05 13:25

NBA／四方交易成形 卡佩拉改當老鷹聯手楊恩

2020-02-05 15:16

NBA／伊古達拉神隱等交易 引莫蘭特向柯瑞喊話

2020-02-05 11:46

NBA／希臘怪物力壓狀元威廉森 裡子、面子雙贏

2020-02-05 11:07

中職／周刊爆蔣智賢夜唱吻辣妹 悍將將予以懲處

2020-02-05 10:10

NBA／害哈登錯失大三元 小瑞佛斯懊惱不已

2020-02-05 15:30

NBA／三分球大賽改制 增設三分線後6英呎遠投

2020-02-05 12:33

NBA／全明星周末登場 各項挑戰賽名單出爐

2020-02-05 08:36

NBA／首度碰威廉森 希臘怪物：他有大好未來

2020-02-05 14:06

MLB／紅襪脫手成功 送貝茲與普萊斯到道奇

2020-02-05 10:52

NBA／馬刺中鋒大搞烏龍 波總冷回記者

2020-02-05 15:10

支持NBA標誌換成布萊恩 庫班：存在意義遠大於籃球

2020-02-05 16:22

NBA／交易大限前兩天 尼克炒掉總裁

2020-02-05 09:02

布萊恩悲劇令人痛心 波總：他就像超級英雄

2020-02-05 16:04

MLB／道奇組MVP外野 塞揚輪值怕季後賽軟手

2020-02-05 13:46

NBA／詹姆斯3分鐘內飆5記三分 戴維斯場下樂歪

2020-02-05 18:37

NBA／交易傳言熱門主角 羅素：不是新消息

2020-02-05 10:06

費爾斯揭偷暗號醜聞 是吹哨英雄還是抓耙仔？

2020-02-05 07:00

NBA／明星賽改目標得分制 席佛歸功保羅提議

2020-02-05 13:31

中職／四位新教練都重視 捕手位置大競爭

2020-02-05 07:00

NBA／灌籃大賽不見衛冕冠軍 迪亞洛健康因素無緣

2020-02-05 14:45

中職／組隊路艱難 味全龍升一軍前先燒10億

2020-02-05 16:42

HBL／8強閉門有變數？ 高俊雄：仍在密集協商

2020-02-05 15:51

印羽聯賽／戴資穎百分百勝率領軍 衛冕軍4強有望

2020-02-05 12:49

NBA／火箭三巨頭缺兩角 哈登飆40分宰黃蜂

2020-02-05 11:49

NBA／一月最佳球員 字母哥、詹姆斯強勢獲選

2020-02-05 10:48

MLB／完全比賽十周年 費城人退休哈勒戴背號

2020-02-05 09:04

MLB／誰沒投基特 名人堂沒公開

2020-02-05 08:27

NBA／遭德羅展肘擊濺血 喬治：看到尼加拉大瀑布

2020-02-04 17:56

中職／帶家人赴日有難度 蕭一傑轉教練回饋台灣

2020-02-05 15:55

6搶1／陸參賽意願不變 將排除封城疫區選手

2020-02-05 00:33

MLB／春訓是關鍵 陳偉殷加入中華隊難度超高

2020-02-05 00:37

NBA／喬治鼻梁見血續戰 威廉斯：他太強悍

2020-02-05 00:24

中職／味全龍迎接首球季 葉總盼打150場比賽

2020-02-05 18:04

MLB／托瑞斯興奮改守游擊 幫洋基封王比開轟重要

2020-02-05 19:12

尼克開除總裁米爾斯 傳杜蘭特經紀人為接班候選

2020-02-05 18:05

NBA／波爾辛吉斯撐起獨行俠 沙波尼斯：非常難打

2020-02-05 00:25

中職／教練版「工具人」 張建銘以葉君璋為目標

2020-02-05 14:09

羽球／奧運積分賽最終戰 武漢亞錦賽確定改地點

2020-02-05 16:43

中職／味全龍開訓 喊Origin當口號

2020-02-05 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top