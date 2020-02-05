羽球／奧運積分賽最終戰 武漢亞錦賽確定改地點

奧運積分賽最終戰，武漢亞錦賽確定改地點。圖為戴資穎。 圖／Badminton Photo提供 分享 facebook

在奧運女足與拳擊亞洲區資格賽都撤出武漢後，原訂4月21日在武漢開打的羽球亞錦賽，也在今天傳出將更改比賽地點，可能改由越南或印尼接手主辦，最快月中就會拍板定案。

受到武漢肺炎疫情影響，不少在中國大陸舉行的賽事陸續都傳出更改地點和延期的狀況，包括攸關奧運資格的女足亞洲區資格賽目前已改至澳洲開踢，而拳擊亞太區資格賽也改至約旦並延至三月登場。

至於羽球奧運積分最終戰的武漢羽球亞錦賽，我國選手周天成、王子維與雙打的李洋／王齊麟都預定將參賽，不過今天卻傳出賽事將換地點舉辦的狀況，預計在14日開會討論由誰接手，目前傳出包括越南與印尼都有興趣爭辦。