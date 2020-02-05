網球／哈薩克因疫情拒接 聯邦杯至少延3周

聯邦盃在哈薩克拒絕接手後陷入僵局，目前傳出賽事至少延賽三周。圖為我國黃金女雙詹家姊妹。 圖／四維體育推廣教育基金會提供(資料照) 分享 facebook

全球2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫，原訂2月4日至8日中國大陸東莞舉行的聯邦盃亞大區一級賽事，在哈薩克拒絕接手後陷入僵局，目前傳出賽事至少延賽三周，但在何處舉辦仍未定。

由於大陸武漢肺炎疫情擴散，國際網總（ITF）上個月26日宣布將聯邦盃亞大區一級賽自東莞移至哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）舉辦，但哈薩克日前在憂心疫情傳播的情況下拒絕接手，賽事被迫延期。

聯邦盃參賽牽涉到東京奧運參賽資格附帶條件，ITF日前也通知中華網球協會：「我們注意到各選手已經有個別的重要賽事規劃，我們正與WTA合作以減少對選手的干擾，同時還要確保本站聯邦盃能夠舉行，以便能完成之後的升降賽。」且確定聯邦盃亞大區一級賽事不會在10日、17日週別舉辦。

至於3月烏克蘭登場的台維斯盃世界組一級升降賽，中華網協秘書長劉中興表示，烏克蘭也在密切注意，目前暫無考慮延期。但若未來疫情未趨緩，恐怕仍有變數。

此賽事有台灣、大陸、南韓、印尼、哈薩克、印度共六國爭取兩張世界組升降賽門票，升降賽預計4月登場。中華代表隊由教練翁宜寧領軍，選手謝淑薇、梁恩碩、楊亞依、詹詠然、詹皓晴。