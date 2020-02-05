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印羽聯賽／戴資穎百分百勝率領軍 衛冕軍4強有望

2020-02-05 12:49聯合報 記者曾思儒／即時報導

戴資穎今年在印度超級聯賽保持百分百勝率。圖／取自戴資穎臉書
戴資穎今年在印度超級聯賽保持百分百勝率。圖／取自戴資穎臉書
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不負今年印度羽球超級聯賽的最高身價女將，我國羽球「一姊」戴資穎成為衛冕軍班加羅爾暴龍羽球隊的「百分百女孩」，出賽就是奪勝保證，昨天深夜在她扳平戰局帶動下，班加羅爾暴龍以點數4：1逆轉孟買火箭隊，3連敗後收下2連勝，爭取4強門票機會大增。

小戴2013年和17年都曾參加印度羽球超級聯賽，去年底再以770萬盧比被衛冕軍班加羅爾暴龍羽球隊標下，成為聯賽最高身價的女將；身為聯賽中世界排名最高女將，小戴連同昨天直落2拍下地主帕狄希（Shreyanshi Pardeshi）在內，個人已取得5連勝戰績。

小戴是昨天班加羅爾暴龍第2場上陣的球員，在她奪勝扳平戰局後，隊友也在兩場男單和一場混雙都收下勝利，逆轉擊敗孟買火箭。

印度羽球超級聯賽今年共有7支隊伍，單循環後取前4隊晉級淘汰賽，班加羅爾暴龍明天單循環最終戰將碰歐德勇士隊；今年賽事上月20日開戰，賽期長達3周，明天進行單循環最後賽程後，兩場四強賽分別在7日和8日登場，9日進行決賽。

參加印度聯賽「以賽代訓」的小戴是今年參賽唯一台將，國際選手還有南韓好手李龍大和申白喆、華裔美籍女將張蓓雯、香港黃永棋等，地主則以小戴前一戰擊敗的辛德胡（P.V Sindhu）知名度和國際賽成績最佳。

羽球暴龍勇士

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