桌球／世界排名 林昀儒排第6持平

台灣桌球「一哥」林昀儒世界排名維持在第六位。 新華社 分享 facebook

國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，剛在德國公開賽奪冠的中國名將許昕擠下中國選手樊振東，重登球王，台灣桌球小將林昀儒排第6，維持不變。

許昕、中國名將陳夢上週在馬德堡舉行的德國公開賽抱走男子、女子單打冠軍，林昀儒、台灣好手莊智淵雙雙在男單16強賽激戰7局吞敗。

據ITTF最新出爐排名，男子前2名互換，許昕相隔1個月重返球王寶座，樊振東退居第2，第3到5名依序為馬龍、林高遠與日本桌球一哥張本智和不變。

其他台灣男單好手方面，莊智淵排第33，小升1名，陳建安從第49跌到第55名。

女單部分，陳夢繼續穩居球后，台灣一姐鄭怡靜排名維持第10，陳思羽、鄭先知各排第26名、54名，都小跌1名。