網球／小威產後大賽1冠難求 教練：該改變打法

小威產後復出一冠難求，教練認為是時後該認清現實、改變打法。 美聯社 分享 facebook

23座大賽冠軍前美國球后小威廉絲（Serena Williams），產後至今四度叩關大賽決賽，但都與冠軍金盃擦肩，今年澳網也在第三輪止步，教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）不諱言，小威是時後該認清現實、改變打法。

小威2017年澳網帶球封后，但也是她近三年來最後一次大賽登頂，隨後2018、2019年溫網、美網闖決賽都抱憾歸，今年初她在奧克蘭女網終結三年的產後冠軍荒，但金盃未幫她帶來好運，澳網第八種子第三輪爆冷不敵大陸王薔，提前打包。

「我們該接受過往打法不再奏效的事實。」與小威合作多年的教練莫拉托魯表示，是時後該用不同的角度和策略，以及另一種目標，讓小威得以再嘗冠軍滋味。

莫拉托魯指出，屢屢叩關金盃失利，多少讓小威產生負面想法，慶幸的是，小威仍舊保持正面思考，盼能追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）的史上最多24座大賽冠軍紀錄。

「她絕對擁有退休的權力，手握23座冠軍，但她決定重返球場，身心奉獻一切，為了拿下更多大賽冠軍目標，或者擊敗史上最多冠紀錄而拚。」莫拉托魯也相信小威能做到，「我們都深信不疑，否則就不會繼續在網球場上拚戰，她也離冠軍並不遠，但得做出些改變。」