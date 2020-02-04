F1／受肺炎疫情影響 中國大獎賽恐取消

世界一級方程式賽車F1也受武漢疫情影響，恐無限推延或取消中國大獎賽！ 路透 分享 facebook

世界一級方程式賽車F1也受武漢疫情影響，恐無限推延或取消中國大獎賽！原定4月19日將在上海舉行的中國大獎賽是中國賽車屆最大賽事，但因為疫情影響，如，位於英國的紅牛車隊訂不到飛往中國的班機。對此，F1老闆與國際汽聯預計於5日會談關於上海賽車盛事要延到何時、或是直接取消。

大獎賽取消或延期

根據《英國廣播公司》報導，F1賽事原定於4月19日在中國上海舉行中國大獎賽（Grand Prix），但受到武漢疫情影響，F1老闆們與國際汽聯將在會唔中商討延賽或是取消，如頂級車隊紅牛的老闆霍納4日就表達個人立場說：「我認為會談結果可能是延期比賽，畢竟在疫情未改善前，英航不飛中國，紅牛也沒辦法前往參賽。」

對此，霍納旗下王牌車手維斯塔潘就說，暫時商討延賽與否並無不好，這不代表今年上海年度大賽就要取消，只是密切關注未來疫情會不會改善。

事實上，與F1密切相關的電動車賽事（Formula E）已率先取消原定於中國海南省三亞市的賽事， F1也可能考慮比照辦理。

中國大獎賽知名度超高

中國大獎賽是F1全球數一數二知名的系列賽，為了舉辦這項賽事，上海市政府每年付給國際汽聯的舉辦費是全球最高的（3000萬美元），對比來說，其他著名的巴林站、日本鈴鹿站分別僅1800萬與950萬美元。

除此之外，中國大獎賽的賽道：上海國際賽場建造成本是世界最貴，足足斥資2.4億美元，整條賽道呈現「上」的形狀，目前已經連續舉辦16屆，本屆會不會就此中斷，要看國際汽聯與F1老闆群的討論結果。

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