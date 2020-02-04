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足球／賽前舉行生日派對 內馬爾缺賽惹議

2020-02-04 14:31聯合報 記者曾思儒／即時報導

巴黎聖日耳曼球星內馬爾Neymar）的行為再惹爭議，他在比賽前兩天提前舉行生日派對，慶祝之後卻傳出無法出賽消息；雖然總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）表示，內馬爾缺賽和生日派對並沒關係，但他也沒出席這場慶祝會。

5日要過28歲生日的內馬爾，上周六出戰蒙彼利埃體育俱樂部比賽因軟骨受傷而接受治療，他在隔天晚上在巴黎夜店舉行生日派對，沒想到派對結束後，卻因肋骨傷勢必須缺席台灣時間明天對南特的比賽。

圖赫爾在當地時間周一的記者會上提到，內馬爾在賽前辦生日派對，絕對不是為準戰比賽的最好方式，不過也不是「世界上最差的方式」，「我永遠會保護我的球員，我也深愛我的球隊，這個派對，我承認是比較難去保護我的球員，但這件事並非那麼簡單的非黑即白。」

巴黎聖日耳曼總教練坦言，舉辦派對會讓外界有機會閒言閒語，「我們必須適應這樣的狀況，但我不為讓球員坐板凳貨回家，只因為他們去慶祝。」

圖赫爾在記者會上一併澄清和21歲球星姆巴佩（Kylian Mbappe）的關係不佳，儘管姆巴佩在前一場比賽被換下場時明顯不悅，圖赫爾仍說兩人間沒什麼問題，類似狀況常發生，「這會出現在一名球員不想退場，且教練有他的理由，想讓值得的球員有出賽機會。」

內馬爾Neymar

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