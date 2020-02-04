高球／相隔5年 麥克羅伊重返球王

相隔5年，北愛爾蘭高球好手麥克羅伊（Rory McIlroy）本周再度登上「世界球王」寶座。 美聯社 分享 facebook

相隔5年，北愛爾蘭高球好手麥克羅伊（Rory McIlroy）本周再度登上「世界球王」寶座，取代去年PGA錦標賽寫下連霸的美國高球好手凱普卡（Brooks Koepka）。

凱普卡累積38周的球王，因膝傷問題而影響表現，讓麥克羅伊有「超車」機會；原本世界第3的西班牙選手拉姆（Jon Rahm），在剛結束的鳳凰城公開賽若奪冠，也能登上世界第一，但最終以第9名坐收。

最新世界排名將在本周AT&T圓石灘配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am）後更新，但麥克羅伊、凱普卡和拉姆在本周都沒出賽。

麥克羅伊前一度登上球王可以回溯到2015年，這位4位大賽冠軍的球王累積周數將推進到95周，名列史上第4，和排名第3的英國退役好手佛度（Nick Faldo）只差兩周。若是超越佛度，麥克羅伊和接續要追逐的對象都有很大差距，史上排第3的澳洲傳奇「大白鯊」諾曼（Greg Norman）累積球王周數是331周，而排名首位的「老虎」伍茲（Tiger Woods）更握有683周紀錄。

上個月談到重返世界第一時，麥克羅伊說會「好好照顧自己」，表示排名就是過程和比賽的結果反映，若能持續進步、達成目標，就有機會達到球王的位置，「這是有穩定好表現的附屬品，而我已經努力好一段時間了。」