親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

遺體這麼多！陸偷拍者揭武漢醫院慘況 被公安帶走

極端氣候的末日蝗禍：索馬利亞「蝗蟲緊急狀態」

運動筆記天時地利人人人河－2020台北渣打馬拉松厚底跑鞋的禁用風雲，究竟還能不能繼續穿呢?
健行筆記【台中和平區】谷關七雄~波津加山【日本】冬季槍穗連走-行程篇
NBA精彩演出- Markelle Fultz送出14助攻 (2月4日)焦點球員- Jimmy Butler (2月4日)

高球／相隔5年 麥克羅伊重返球王

2020-02-04 12:24聯合報 記者曾思儒／即時報導

相隔5年，北愛爾蘭高球好手麥克羅伊（Rory McIlroy）本周再度登上「世界...
相隔5年，北愛爾蘭高球好手麥克羅伊（Rory McIlroy）本周再度登上「世界球王」寶座。 美聯社
分享

相隔5年，北愛爾蘭高球好手麥克羅伊（Rory McIlroy）本周再度登上「世界球王」寶座，取代去年PGA錦標賽寫下連霸的美國高球好手凱普卡（Brooks Koepka）。

凱普卡累積38周的球王，因膝傷問題而影響表現，讓麥克羅伊有「超車」機會；原本世界第3的西班牙選手拉姆（Jon Rahm），在剛結束的鳳凰城公開賽若奪冠，也能登上世界第一，但最終以第9名坐收。

最新世界排名將在本周AT&T圓石灘配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am）後更新，但麥克羅伊、凱普卡和拉姆在本周都沒出賽。

麥克羅伊前一度登上球王可以回溯到2015年，這位4位大賽冠軍的球王累積周數將推進到95周，名列史上第4，和排名第3的英國退役好手佛度（Nick Faldo）只差兩周。若是超越佛度，麥克羅伊和接續要追逐的對象都有很大差距，史上排第3的澳洲傳奇「大白鯊」諾曼（Greg Norman）累積球王周數是331周，而排名首位的「老虎」伍茲（Tiger Woods）更握有683周紀錄。

上個月談到重返世界第一時，麥克羅伊說會「好好照顧自己」，表示排名就是過程和比賽的結果反映，若能持續進步、達成目標，就有機會達到球王的位置，「這是有穩定好表現的附屬品，而我已經努力好一段時間了。」

麥克羅伊PGA錦標賽
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

東奧女足資格賽／中華勝泰國 第3輪拔頭籌

2020-02-04 00:59

超級盃／最後7分鐘反攻 酋長逆轉奪冠

2020-02-04 00:53

超級盃／布恩神預測比數 致敬酋長教頭瑞德

2020-02-04 00:48

超級盃／馬霍姆斯打過棒球 昔對林子崴敲安

2020-02-04 00:42

女足／隊長丁旗19分鐘破門 中華隊1：0氣走泰國

2020-02-03 19:27

桌球／軟弱的勇氣 福原愛用眼淚價值證明自己

2020-02-03 18:29

台東旭村盃足球賽因疫情日本不來 泰國則說不來歹勢

2020-02-03 16:24

超級盃／洋基教頭神預測 紐郵：可到運動博彩業

2020-02-03 15:41

超級盃／馬霍姆斯表現如電影 隊友：像詹姆斯打季後賽

2020-02-03 15:10

超級盃／酋長老教頭領軍首冠 詹姆斯、楚奧特都致敬

2020-02-03 14:50

足球／武漢肺炎影響 全國協會盃停辦

2020-02-03 12:46

超級盃／賽前預測酋長隊奪冠 歐提茲鐵嘴發功

2020-02-03 12:24

超級盃／24歲馬霍姆斯 史上最年輕四分衛獲MVP

2020-02-03 12:05

超級盃／馬霍姆斯奪MVP A-Rod曾險誘打棒球

2020-02-03 11:55

足球／亞協盃資格賽首戰取消 台電返回高雄

2020-02-03 11:32

超級盃／馬霍姆斯神之傳球 酋長絕地逆轉奪冠

2020-02-03 11:25

超級盃／酋長隊3.9%逆轉秀 睽違50年再奪冠

2020-02-03 11:22

超級盃／酋長、49人各達陣一次 上半場戰成平手

2020-02-03 09:44

羽球／蔡阿嘎下戰帖 戴資穎霸氣神回：我等你

2020-02-03 09:08

NFL／42歲布雷迪還想打 愛國者願開9.1億年薪留人

2020-02-03 08:51

巴黎鈍劍挑戰賽中華隊奪銀 選手爭取懸掛國旗成功

2020-02-03 08:38

超級盃／49人外接手桑德斯 戰靴致敬布萊恩

2020-02-03 01:14

澳網／約克維奇奪冠憶好友 外套繡「KB」揪感心

2020-02-02 21:20

足球／武漢肺炎影響 台電隊前往蒙古遭拒

2020-02-02 21:06

超級盃／酋長四分衛打過棒球 評估最快球速153公里

2020-02-02 20:28

澳網／汀恩尬約帥爭冠 拚超車「費爸」登世界第3

2020-02-02 16:10

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

生前最後專訪 布萊恩說服作家改要讀者擁抱詹皇

2020-02-03 14:28

NBA／灌籃大賽新參賽者出爐 康納頓成罕見白人

2020-02-04 10:39

追憶布萊恩與女兒 世界第一高樓整棟投影紀念

2020-02-03 14:56

超級盃／馬霍姆斯表現如電影 隊友：像詹姆斯打季後賽

2020-02-03 15:10

NBA／交易大限倒數 羅素、卡佩拉討論度高

2020-02-04 09:57

春季聯賽／增菘瑋有望重回投手丘 最快3月亮相

2020-02-03 20:31

NBA／明星賽選2號 詹姆斯曝原因

2020-02-04 09:21

球員數據亮眼、球隊戰績難看 太陽該打掉重練

2020-02-04 07:00

超級盃／洋基教頭神預測 紐郵：可到運動博彩業

2020-02-03 15:41

日職／同臨新洋砲威脅 陽岱鋼、王柏融都有轉機

2020-02-04 07:00

MLB／官網預測開季名單 陳偉殷、張育成在其中

2020-02-04 08:47

NBA／佐蒙德生涯400次「雙十」達陣 活塞教頭屏息觀戰

2020-02-03 17:02

NBA／挑戰歷史第一人 傳拉文出征三分球大賽

2020-02-04 11:20

6搶1／到底打不打 等世界棒壘總決定

2020-02-04 00:59

澳網／3度挑戰金盃都失利 汀恩喊空虛

2020-02-03 14:19

中職／新球季開打倒數40天 因應武漢肺炎待觀察

2020-02-03 16:33

超級盃／最後7分鐘反攻 酋長逆轉奪冠

2020-02-04 00:53

NBA／少唐西奇照贏 獨行俠18記三分彈射下溜馬

2020-02-04 10:49

NBA／若不是屬意隊伍 伊古達拉準備整季休戰

2020-02-04 12:40

桌球／軟弱的勇氣 福原愛用眼淚價值證明自己

2020-02-03 18:29

天使之城的愛 球迷千顆籃球悼念Kobe

2020-02-04 08:27

超級盃／酋長老教頭領軍首冠 詹姆斯、楚奧特都致敬

2020-02-03 14:50

NBA／碰前東家殺紅眼 巴特勒38分賞76人3連敗

2020-02-04 11:47

MLB／後國王時代 水手提前續新王牌岡薩雷斯

2020-02-04 08:53

MLB／皇家稱霸5年後 NFL酋長同路線封王遊行

2020-02-03 19:24

MLB／官網評比30隊開幕戰王牌 洋基柯爾奪第一

2020-02-04 09:45

女足／隊長丁旗19分鐘破門 中華隊1：0氣走泰國

2020-02-03 19:27

NBA／哈登終一掃低迷 丹東尼：其他人可喘口氣

2020-02-04 00:55

日職／陳偉殷加盟水手 陳冠宇寫信祝福

2020-02-04 11:58

NBA／明星賽遺珠 唐斯：名單並非最好24人

2020-02-04 11:20

NBA／14次助攻新高 佛爾茲：努力打出最佳表現

2020-02-04 12:08

NBA／上週東西區最佳球員 里拉德、布朗攜手獲選

2020-02-04 11:30

台東旭村盃足球賽因疫情日本不來 泰國則說不來歹勢

2020-02-03 16:24

棒球／高中聯賽木棒組照打 但不開放觀眾進場

2020-02-03 17:26

超級盃／馬霍姆斯打過棒球 昔對林子崴敲安

2020-02-04 00:42

NBA／裴頓生涯第17次大三元 尼克延長賽勝騎士

2020-02-04 11:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top