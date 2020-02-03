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女足／隊長丁旗19分鐘破門 中華隊1：0氣走泰國

2020-02-03 19:27聯合報 記者林宋以情／即時報導

受武漢肺炎疫情影響一波三折的東京奧運女子足球最終輪B組資格賽，中華女足首役對泰國3日在澳洲雪梨開踢，中華隊隊長丁旗開賽第19分鐘左腳射門破網，幫助中華隊以1：0氣走泰國隊，「旗」開得勝。

原訂中國大陸武漢舉行的東奧女足最終輪B組資格賽，因武漢肺炎先是規畫移至南京江寧開踢，但大陸疫情持續擴散，最終亞洲足球聯盟在開踢不到一周才宣布遷至澳洲雪梨。

中華隊1月30日才抵達雪梨，僅以不到一周的時間適應澳洲炎熱氣候，但賽前仍喊出必勝宣言。

3日中華隊在金寶鎮體育場（Campbelltown Sports Stadium）迎戰泰國隊，中華女足開賽19分鐘就率先攻破泰國大門；丁旗門前接獲王湘惠妙傳，起左腳破網，率中華隊以1：0先馳得點，落後的泰國隊，上半場傷停補時階段接連攻勢，但都被門將蔡明容撲救化解，讓中華隊上半場取得1球領先。

下半場泰國隊積極搶攻，陳燕萍也在一次爭頂中遭泰國隊撞及頭部，但中華隊展現滴水不露的防守陣線，加上最後一道防線「門神」蔡明容屢次擋下泰國隊進攻，包含泰國隊第86分鐘禁區前射門，同樣被蔡明容擋下，順利以1：0氣走泰國隊。

因武漢肺炎，中華隊後兩場出賽時間也做出調整，2月7日下午四點半與地主澳洲隊交手，2月10日下午一點半對戰大陸隊，力爭分組唯二的晉級門票。

中華隊1：0氣走泰國隊。圖／中華足球協會提供
中華隊1：0氣走泰國隊。圖／中華足球協會提供
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中華隊隊長丁旗第19分鐘率先破門。圖／中華足球協會提供
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