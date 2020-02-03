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桌球／軟弱的勇氣 福原愛用眼淚價值證明自己

2020-02-03 18:29聯合報 記者林宋以情／即時報導

「我到現在都覺得應該感謝眼淚，如果沒有這些哭泣的時刻，我不會想要成為『更強的人』。」退役日本桌球名將福原愛，近日出版自傳《不管怎樣的哭法，我都準備好了》，揭開3歲起就在鎂光燈下成長的「天才少女」，如何用眼淚舖陳25年的選手生涯，從軟弱中獲得勇氣。

3歲9個月大時首次握桌球拍，11歲入選日本國家隊，受封天才少女的「小愛」福原愛是首位日本富士電視台貼身採訪25年人物，她2016年與我國桌球好手江宏傑步入禮堂，兩年前宣布退役，但選手生涯承受的外界眼光與壓力卻鮮為人知。

福原愛透露10歲就遭遇人生首個重大挫折，出門就得接受外界的「關愛」眼神，甚至陷入無止境的憂鬱，「為什麼要這樣？我很奇怪嗎？這一年，我才第一次明白，原來，我跟別人不一樣。」眼淚也成為福原愛的宣洩管道。

從小輸球哭、贏球也哭，甚至當媽後坐月子擔心瘦不下來也哭，但福原愛說：「哭並不會丟臉，我想告訴每一個愛哭的人，哭讓我成長很多。」她花了10年的時間才第一次接受自己的特別，「10歲的時候，我以為自己是奇怪的存在，討厭自己跟別人不一樣；20歲過後，我發現自己有一些能力，至少可以幫助對我而言重要的人。好險，我跟別人不一樣。」

外界對運動員的刻板印象和輿論壓力，也讓愛打扮的福原愛因此被貼上「不像運動選手」，就連18歲打耳洞都能成為媒體焦點，輸球時日本酸民冷嘲熱諷更是沒有少過，她後來才想通，「我們常希望自己不要違背他人的期待，卻忘了生命中最重要的是無愧於己心。」

日本桌球退役名將福原愛出書回顧25年生涯點滴。圖／三采文化提供
日本桌球退役名將福原愛出書回顧25年生涯點滴。圖／三采文化提供
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日本桌球退役名將福原愛出版自傳《不管怎樣的哭法，我都準備好了》。圖／三采文化提供
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福原愛桌球江宏傑

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