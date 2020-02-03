親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣

防堵武漢肺炎達共識！ 全台大專院校延至3月2日後開學

運動筆記大破PB 24分鐘的2020渣打臺北公益馬拉松2020渣打臺北公益馬拉松賽後心得
健行筆記【苗栗。泰安】幽幽古徑 悠悠時光。二本松步道x丸田砲台追火車！收甘蔗囉 虎尾糖廠季節限定
NBA今日最佳球員- James Harden (2月3日)一周十大好球 (2月3日)

台東旭村盃足球賽因疫情日本不來 泰國則說不來歹勢

2020-02-03 16:24聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

武漢肺炎疫情全球發燒，泰國曼谷阿奴宋俱樂部球隊仍來台參加比賽，至今天下午已4戰4...
武漢肺炎疫情全球發燒，泰國曼谷阿奴宋俱樂部球隊仍來台參加比賽，至今天下午已4戰4勝。記者羅紹平／攝影
分享
2020第十屆國泰世華旭村盃國際少年足球邀請賽，共有全台21支小學球隊與泰國曼谷阿奴宋俱樂部球隊在台東開打，由於武漢肺炎疫情全球蔓延，台灣也傳出10個確診病例，擔心受波及，日本山梨縣球隊決定不來。

由泰國曼谷多所國小學生組成的阿奴宋俱樂部球隊教練阿奴宋今天受訪說：「台灣也有疫情，但跟泰國疫情差不多，並不嚴重，雖然有些擔心，但事前已答應台灣要來參加，臨時不來，不好意思」。

台東市大豐地區（豐榮．豐谷．豐里．豐源）舊名旭村，早在1980年代前，以豐里國小為基礎的足球運動相當興盛，隨後幾乎停滯20餘年，直到2004年由地方上劉明川、楊志明等熱愛足球的民間人士自發舉辦「旭村盃」地方性國小足球競賽，10年前得到國泰世華銀行贊助，原為台東地方性比賽也擴大成全國性賽事，今年不僅有全台各縣市21支國小球隊參賽，更有泰國曼谷阿奴宋球隊受邀前來比賽。

今年國泰世華旭村盃國際少年足球邀請賽昨天在台東豐里國小登場，到今天下午，泰國曼谷阿奴宋俱樂部球隊已4戰4勝；教練阿奴宋表示，台灣的小朋友控球、傳球及攻擊、防守的球技很棒，但相對泰國，台灣的小朋友體型過於瘦小，且體力與耐力較差，是泰國隊贏球原因之一。

泰國小六男童恰達奈說，昨晚去吃了台灣原住民料理，對其中一道鹽魚手抓飯印象深刻，因糯米的Q度跟泰國糯米一樣，且用手抓飯包鹽魚肉的吃法，也跟泰國一樣，很有泰國家鄉菜的味道。另外，恰達奈也說，他很喜歡台灣的洋芋片餅乾，因口味多元，有海苔、起司等不同口味，不像泰國的洋芋片只有酸辣一種味道。

2020年第十屆國泰世華旭村盃國際少年足球邀請賽，共有全台21支小學球隊與泰國曼...
2020年第十屆國泰世華旭村盃國際少年足球邀請賽，共有全台21支小學球隊與泰國曼谷阿奴宋俱樂部球隊在台東開打。記者羅紹平／攝影
分享

延伸閱讀

日本佐賀縣議會率團首次拜會竹縣 踏出合作交流...

跑遍整座城一包包買！滬男日本度假 掃4萬口罩...

台灣劇團進軍日本小劇場聖地　澎恰恰搶頭香

為何全球疫情緊急 但部分東南亞國家不急？

相關新聞

超級盃／酋長隊3.9%逆轉秀 睽違50年再奪冠

2020-02-03 11:22

超級盃／洋基教頭神預測 紐郵：可到運動博彩業

2020-02-03 15:41

超級盃／馬霍姆斯神之傳球 酋長絕地逆轉奪冠

2020-02-03 11:25

羽球／蔡阿嘎下戰帖 戴資穎霸氣神回：我等你

2020-02-03 09:08

澳網／約克維奇奪冠憶好友 外套繡「KB」揪感心

2020-02-02 21:20

超級盃／馬霍姆斯表現如電影 隊友：像詹姆斯打季後賽

2020-02-03 15:10

超級盃／酋長老教頭領軍首冠 詹姆斯、楚奧特都致敬

2020-02-03 14:50

足球／武漢肺炎影響 全國協會盃停辦

2020-02-03 12:46

超級盃／賽前預測酋長隊奪冠 歐提茲鐵嘴發功

2020-02-03 12:24

超級盃／24歲馬霍姆斯 史上最年輕四分衛獲MVP

2020-02-03 12:05

超級盃／馬霍姆斯奪MVP A-Rod曾險誘打棒球

2020-02-03 11:55

足球／亞協盃資格賽首戰取消 台電返回高雄

2020-02-03 11:32

超級盃／酋長、49人各達陣一次 上半場戰成平手

2020-02-03 09:44

NFL／42歲布雷迪還想打 愛國者願開9.1億年薪留人

2020-02-03 08:51

巴黎鈍劍挑戰賽中華隊奪銀 選手爭取懸掛國旗成功

2020-02-03 08:38

超級盃／49人外接手桑德斯 戰靴致敬布萊恩

2020-02-03 01:14

足球／武漢肺炎影響 台電隊前往蒙古遭拒

2020-02-02 21:06

超級盃／酋長四分衛打過棒球 評估最快球速153公里

2020-02-02 20:28

澳網／汀恩尬約帥爭冠 拚超車「費爸」登世界第3

2020-02-02 16:10

超級盃／沒有愛國者 49人對酋長新氣象

2020-02-02 11:09

超級盃／估近億人觀看 消耗140萬支雞翅

2020-02-02 10:25

超級盃／平均票價破1萬美元 創歷史新高

2020-02-02 09:14

桌球／德國公開賽2度交手 林昀儒難敵水谷隼

2020-02-02 00:05

武漢肺炎疫情蔓延 世界羽聯：東奧積分賽延期

2020-02-01 18:27

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／單節10記三分寫隊史新猷 格林：誰需要浪花兄弟

2020-02-02 17:42

羽球／蔡阿嘎下戰帖 戴資穎霸氣神回：我等你

2020-02-03 09:08

穿2、24號致敬布萊恩父女 明星賽球衣樣式公佈

2020-02-03 12:30

超級盃／中場秀表演 網友轟對布萊恩致敬不明顯

2020-02-03 10:10

超級盃／致敬布萊恩 兩隊賽前默哀

2020-02-03 08:51

NBA／火箭再擺超級小球陣容 簡崔嘆該善用威廉森優勢

2020-02-03 12:38

澳網／約克維奇5盤鏖戰退汀恩 澳網8冠創新猷

2020-02-02 20:51

中職／敗投王又如何？ 網羅韓職洋投已成顯學

2020-02-03 07:00

Kobe悼念物品淹沒湖人主場 即日整理交給家人

2020-02-03 10:20

超級盃／酋長隊3.9%逆轉秀 睽違50年再奪冠

2020-02-03 11:22

NBA／哈登復活轟40分 火箭斷鵜鶘連勝

2020-02-03 08:50

布萊恩再無機會與父母重修舊好 傳記作家感慨萬分

2020-02-03 12:40

日職／換血立即見效 大物求職碰壁潮更難擋

2020-02-03 07:00

NBA／羅斯傷退無緣個人紀錄 活塞眾將奮起延長碎金塊

2020-02-03 09:49

NBA／里拉德狂砍51分 甜瓜也喊讚

2020-02-03 01:14

NBA／甩賣伊古達拉進入倒數 傳灰熊交易備案是獨行俠

2020-02-03 13:00

澳網／汀恩功虧一簣 網壇3巨頭障礙難跨過

2020-02-03 00:56

NBA／傳火箭積極兜售卡佩拉 欲3方交易促成鋒線補強

2020-02-03 10:09

澳網／強壓汀恩小約8冠王到手 身穿KB外套懷念布萊恩

2020-02-03 00:56

NBA／雷納德連9場破30分 創生涯最佳紀錄

2020-02-02 17:45

殺神歸位6戰平均48分 里拉德的曼巴精神

2020-02-03 10:10

上百位球員另一半相挺 布萊恩遺孀堅強讓人心疼

2020-02-03 12:36

NBA／厄文右膝扭傷 至少休一周

2020-02-03 08:06

超級盃／馬霍姆斯神之傳球 酋長絕地逆轉奪冠

2020-02-03 11:25

自己女兒原訂迎戰布萊恩亡女 泰瑞透露內心衝擊

2020-02-03 12:34

緬懷Kobe 華頓和兒子睡前看小飛俠影片

2020-02-02 20:32

足球／武漢肺炎影響 台電隊前往蒙古遭拒

2020-02-02 21:06

澳網／約克維奇奪冠憶好友 外套繡「KB」揪感心

2020-02-02 21:20

追憶布萊恩與女兒 世界第一高樓整棟投影紀念

2020-02-03 14:56

韓職／培證英雄來台春訓 教頭、球員給好評

2020-02-02 20:46

澳網／17座大滿貫入袋 約克維奇挑戰費德勒紀錄

2020-02-03 11:02

生前最後專訪 布萊恩說服作家改要讀者擁抱詹皇

2020-02-03 14:28

超級盃／洋基教頭神預測 紐郵：可到運動博彩業

2020-02-03 15:41

MLB／明星賽罕見場面 國民前後任教頭將對決

2020-02-02 18:35

NBA／菜鳥飆31分宰公牛 暴龍11連勝平隊史

2020-02-03 09:34

MLB／官網預測10大先發投手 柳賢振第5

2020-02-03 01:18

超級盃／酋長四分衛打過棒球 評估最快球速153公里

2020-02-02 20:28

超級盃／馬霍姆斯表現如電影 隊友：像詹姆斯打季後賽

2020-02-03 15:10

NFL／42歲布雷迪還想打 愛國者願開9.1億年薪留人

2020-02-03 08:51

NBA／希臘怪物30分領軍 公鹿射下太陽

2020-02-03 10:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top