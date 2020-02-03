台東旭村盃足球賽因疫情日本不來 泰國則說不來歹勢

武漢肺炎疫情全球發燒，泰國曼谷阿奴宋俱樂部球隊仍來台參加比賽，至今天下午已4戰4勝。記者羅紹平／攝影 分享 facebook 2020第十屆國泰世華旭村盃國際少年足球邀請賽，共有全台21支小學球隊與泰國曼谷阿奴宋俱樂部球隊在台東開打，由於武漢肺炎疫情全球蔓延，台灣也傳出10個確診病例，擔心受波及，日本山梨縣球隊決定不來。

由泰國曼谷多所國小學生組成的阿奴宋俱樂部球隊教練阿奴宋今天受訪說：「台灣也有疫情，但跟泰國疫情差不多，並不嚴重，雖然有些擔心，但事前已答應台灣要來參加，臨時不來，不好意思」。

台東市大豐地區（豐榮．豐谷．豐里．豐源）舊名旭村，早在1980年代前，以豐里國小為基礎的足球運動相當興盛，隨後幾乎停滯20餘年，直到2004年由地方上劉明川、楊志明等熱愛足球的民間人士自發舉辦「旭村盃」地方性國小足球競賽，10年前得到國泰世華銀行贊助，原為台東地方性比賽也擴大成全國性賽事，今年不僅有全台各縣市21支國小球隊參賽，更有泰國曼谷阿奴宋球隊受邀前來比賽。

今年國泰世華旭村盃國際少年足球邀請賽昨天在台東豐里國小登場，到今天下午，泰國曼谷阿奴宋俱樂部球隊已4戰4勝；教練阿奴宋表示，台灣的小朋友控球、傳球及攻擊、防守的球技很棒，但相對泰國，台灣的小朋友體型過於瘦小，且體力與耐力較差，是泰國隊贏球原因之一。