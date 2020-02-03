足球／亞協盃資格賽首戰取消 台電返回高雄

台電原定昨天出發前往蒙古，但在機場被擋下。圖／中華足協提供 分享 facebook 台電男足隊原定昨天早上出發，前往蒙古烏蘭巴托進行2020亞協盃（AFC Cup）外圍賽首戰，但受武漢肺炎疫情及蒙古臨時禁止台灣、中國和港澳公民入境影響，登機前遭拒，今天亞足聯也確定，原訂5日進行的外圍賽首戰取消，台電今天已返回高雄。

台電去年獲得2020亞協盃外圍賽參賽資格，原定2月5日下午2點客場出戰蒙古聯賽冠軍 Ulaanbaatar City FC，12日作東迎接蒙古，勝隊才能再和香港足總盃冠軍傑志體育會爭最後一席亞協盃資格，但昨天在桃園機場接獲蒙古移民局通知拒絕入境，航空公司也因蒙古移民局的決定拒絕台電登機。

經現場中華足協工作人員與台電討論，決定全隊先到中壢的飯店休息一晚，等待亞足聯通知，今天收到5日比賽確定取消的通知。

中華足協副秘書長焦佳弘表示，亞足聯今天早上確定5日比賽取消，12日台電主場的賽事是否如期舉行則要再確認，「今天希望就有比較明確的說法。」

焦佳弘也提到，蒙古上月底關閉所有進出中國的出入境口岸，管制在前幾天擴大到港澳台人民，台電和蒙古的首戰是否到第三地進行還是未知，但因下輪和香港的比賽月底就緊接舉行，亞足聯近日勢必就要做出決定，「我們是場地和人都準備好了，就看亞足聯的開會結果。」