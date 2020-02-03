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澳網／17座大滿貫入袋 約克維奇挑戰費德勒紀錄

2020-02-03 11:02聯合報 記者曾思儒／即時報導

約克維奇。 法新社
約克維奇。 法新社
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昨天在澳網迎接史無前例的男單第8冠，衛冕成功的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）重返球王寶座，生涯累積大滿貫數也達到17座，離男子紀錄保持人「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）只差3冠，和排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也縮小到2冠差距。

「我認為我有機會成為史上第一，這季和下一季，我也會盡一切可能達成目標。」32歲的小約昨天在墨爾本滿滿球迷前立誓，「這是我可以投入時間和精力去完成的目標。」

面對單手反拍的奧地利好手汀恩（Dominic Thiem），約克維奇昨天演出逆轉戲碼，以6：4、4：6、2：6、6：3、6：4封王，將「三巨頭」壟斷大滿貫冠軍推進到第13座；前一次非小約、費德勒和納達爾的大滿貫奪冠者，已要回溯到2016年美網的瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）。

2008年就是在澳網迎接生涯第一座大滿貫的小約，今年5月將迎接33歲生日，除了在接續兩季追尋更多大滿貫，他未來計畫和費德勒相同，打算將更多時間陪伴妻小，小約說：「我猜想，他們快到一個真的需要很多時間陪伴的年紀，身為一個好爸爸，不會再花那麼多時間在四處征戰，這是我必須適應的階段，必須減少比賽場次。」

小約和妻子伊蓮娜（Jelena Djokovic）在2014年迎接兒子出生，2017年9月再添一女。

澳網

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