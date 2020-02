超級盃／酋長、49人各達陣一次 上半場戰成平手

酋長隊四分衛馬霍姆斯持球達陣。 美聯社 分享 facebook 職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」,國家聯會(NFC)冠軍舊金山49人與美國聯會(AFC)冠軍堪薩斯酋長上半場各有1次達陣,半場踢完以10比10戰成平手。

第54屆超級盃開踢後,49人靠古爾德(RobbieGould)射門率先取得3分領先,但酋長在四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)跑陣達陣、巴克(HarrisonButker)又完成加踢後,在第1節以7比3將比分超前。

第2節巴克射門得手,酋長10比3領先,但賈斯吉科(Kyle Juszczyk)接球衝入達陣區得分、古爾德完成加踢,率49人以10比10扳平比數。上半場結束,兩隊就以10比10戰成平手。

酋長上次打進超級盃,是遠在50年前的第4屆超級盃,當時他們擊敗明尼蘇達維京人奪冠,但之後的半個世紀都與超級盃無緣。

49人最近一次殺進超級盃是在2013年,當時他們敗給巴爾的摩烏鴉,如今他們捲土重來,要力拚隊史第6座超級盃冠軍,若他們成功奪冠,將追平匹茲堡鋼人和新英格蘭愛國者共同保持的NFL紀錄。

