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超級盃／酋長、49人各達陣一次 上半場戰成平手

2020-02-03 09:44中央社 邁阿密2日綜合外電報導

酋長隊四分衛馬霍姆斯持球達陣。 美聯社
酋長隊四分衛馬霍姆斯持球達陣。 美聯社
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職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」，國家聯會（NFC）冠軍舊金山49人與美國聯會（AFC）冠軍堪薩斯酋長上半場各有1次達陣，半場踢完以10比10戰成平手。

第54屆超級盃開踢後，49人靠古爾德（RobbieGould）射門率先取得3分領先，但酋長在四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）跑陣達陣、巴克（HarrisonButker）又完成加踢後，在第1節以7比3將比分超前。

第2節巴克射門得手，酋長10比3領先，但賈斯吉科（Kyle Juszczyk）接球衝入達陣區得分、古爾德完成加踢，率49人以10比10扳平比數。上半場結束，兩隊就以10比10戰成平手。

酋長上次打進超級盃，是遠在50年前的第4屆超級盃，當時他們擊敗明尼蘇達維京人奪冠，但之後的半個世紀都與超級盃無緣。

49人最近一次殺進超級盃是在2013年，當時他們敗給巴爾的摩烏鴉，如今他們捲土重來，要力拚隊史第6座超級盃冠軍，若他們成功奪冠，將追平匹茲堡鋼人和新英格蘭愛國者共同保持的NFL紀錄。

超級盃NFL堪薩斯酋長

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