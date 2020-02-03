超級盃／馬霍姆斯神之傳球 酋長絕地逆轉奪冠

這屆超級盃對堪薩斯酋長及舊金山四九人兩隊來說都極具特殊意義。酋長上次打進超級盃已是五十年前，反之擁有輝煌歷史的四九人如果贏球，將追上愛國者及鋼人成為史上第三隻六冠的球隊。同時兩隊陣容又各有所長，有如矛與盾之爭。由超級明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）領軍的酋長擁有全聯盟最強大的傳球進攻，而四九人正是以針對傳球防守及跑陣進攻見長。賽前專家及一般球迷均看好酋長能夠勝出，但也認為這會是近年來競爭最激烈的超級盃之一。果不其然，兩隊先是在上半場你來我往戰成平手，最後下半場一度落後多達10分的酋長靠馬霍姆斯及時回神演出絕地大反攻，粉碎了49人的堅強防守，最終以31:20贏得第54屆超級盃的勝利。

酋長隊四分衛馬洪姆斯今天總計傳出286碼，除了兩次傳球達陣外，還自己跑出一次達陣，是贏球的最大功臣，他也成為同時拿下例行賽和超級盃MVP的史上最年輕球員。 美聯社 分享 facebook

賽前所有目光幾全聚焦在最大亮點——酋長四分衛馬霍姆斯身上，父親是前大聯盟投手的馬霍姆斯年僅24歲，去年已先拿下一座最有價值球員獎，同時也是本屆超級盃的MVP大熱門。馬霍姆斯也確實不負眾望，先是在第一節靠他慣常的犀利傳球帶領酋長持續推進，最後自己率先跑進達陣區拿下一次達陣，在第二節一度取得10:3領先。

但陣容均衡的四九人也不是省油的燈，在以戰術變化多端聞名的總教練沙納漢（Kyle Shanahan）指揮下，四九人很快就重整旗鼓。在跑衛摩斯特（Raheem Mostert）持球跑陣多次大幅推進後，再靠四分衛賈羅波洛（Jimmy Garoppolo）兩記漂亮傳球殺進達陣區，將比數追成10:10平手。

酋長隊四分衛馬洪姆斯(左圖15號)及49人隊跑衛尤謝克(右圖44號)各完成一次達陣，兩隊在上半場戰成10：10平手。 美聯社 分享 facebook

在夏奇拉及珍妮佛．洛佩茲的精彩歌舞表演結束後，比賽進入關鍵的第三節。一開始四九人先靠四分衛賈羅波洛多次短傳得手，以一記三分射門先馳得點將比數超前為13:10。換邊進攻後四九人又立即展現他們的強大防守，先是擒殺了四分衛馬霍姆斯並且差點造成掉球，緊接著馬霍姆斯的長傳又被四九人線衛華納（Fred Warner）穩穩抄截到手。四九人隨即展開另一波攻勢，名氣雖不及馬霍姆斯但越打越好的四九人四分衛賈羅波洛適時來了一記短傳給外接員伯恩（Kendrick Bourne）殺到對手門前8碼，最後跑衛摩斯特奮勇殺進達陣區將領先擴大到20:10。

跑衛摩斯特(左)曾經轉過七隊，最後在49人一戰成名，他在第三節時被酋長隊防守球員克拉克(右)扯住球衣，仍奮勇跑完最後一碼順利達陣，幫助49人取得領先。 美聯社 分享 facebook

第三節一分未得的酋長先前曾在分區季後賽從0:24落後絕地大反攻反敗為勝，10分的差距對他們來說原不是問題。第四節一開始在馬霍姆斯連連傳球得手及一次漂亮的跑陣下酋長推進到對手門前23碼，眼看有機會將差距追近至少3分。怎知這時馬霍姆斯一記短傳竟又遭49人安全衛摩爾（Tarvarius Moore）抄走，給力圖反攻的酋長當頭潑下一盆冷水。

49人安全衛摩爾(左)在第四節抄到一球，讓酋長隊的反攻氣焰暫時受阻。 美聯社 分享 facebook

但酋長自不會輕言放棄。在成功防堵住49人的下一次攻勢後馬霍姆斯終於找回手感，傳出這場比賽最遠的一次傳球，外接員希爾（Tyreek Hill）一口氣推進44碼。緊接著馬霍姆斯再次找到他最喜愛的傳球目標——明星邊鋒凱爾西（Travis Kelce）完成1碼傳球達陣。17:20，酋長終於將比數追近到只差一次三分射門的差距。

士氣大振的酋長馬上又擋下49人另一次進攻，接下來就看馬霍姆斯表演了。只見他傳出一記38碼長傳給另一名接球員華金斯（Sammy Watkins），帶領酋長攻到門前只剩下10碼。馬上又以一次短傳將球交到跑衛威廉斯（Damien Williams）手上，威廉斯帶球以些微之差掠過達陣區，在裁判看完重播後決定達陣有效——24:20，酋長又一次演出大逆轉。

跑衛威廉斯(左)在比賽結束前2分44秒時非常驚險地掠過達陣區，讓酋長隊演出逆轉。他在比賽節束前1分12秒再次達陣，幫助酋長拿下這屆超級盃冠軍。 美聯社 分享 facebook

此時酋長球迷熟悉的戰歌響徹邁阿密硬石球場（Hard Rock Stadium），49人雖仍力圖振作，但酋長防守突然好似銅牆鐵壁，賈羅波洛怎麼傳球都到不了隊友手上。最後孤注一擲的第四下進攻還被對手擒殺倒地。換邊進攻後酋長將球交給跑衛威廉斯消化時間，沒想到他卻一口氣狂跑38碼殺進達陣區拿下第二次達陣將領先擴大到31:20，也粉碎了49人最後一絲反攻希望。

珍妮佛．羅培茲(圖)和夏奇拉在超級盃中場時間有華麗的歌舞演出，稍微緩和了比賽的緊張氣氛。 美聯社 分享 facebook

執教NFL長達21年的酋長總教練瑞德（Andy Reid）原本是史上勝場最多卻從未奪冠的教練，過去他曾帶領老鷹及酋長打進季後賽多達15次但始終鎩羽而歸，這次在年輕的子弟兵將士用命下不但終於拿下生涯第一冠，為堪薩斯抱回五十年來第一座超級盃，也為本屆超級盃留下一段佳話。