NFL／42歲布雷迪還想打 愛國者願開9.1億年薪留人

布雷迪還會繼續拚戰？ 法新社 分享 facebook 新英格蘭愛國者今年雖然缺席超級盃，但也太多時間沒閒著，當家四分衛布雷迪（Tom Brady）有可能效力20年後首度投身自由市場，為了讓他能一路待滿到退休，據傳愛國者願意端出一年3000萬美元（約台幣9.1億元）的薪資留人。

今年季後賽愛國者在外卡戰兵敗，42歲的名將布雷迪就在個人Instagram寫下「我還有更多想要證明的」，暗示還沒有意願退休，但會和愛國者再續前緣或琵琶別抱仍屬未知數。

愛國者老闆克瑞夫特（Robert Kraft）明言想要留下布雷迪，認為這位老將還有一至兩年的生涯，不過NFL官網記者拉波波特（Ian Rapoport）指出，愛國者這個賽季在進攻端的貧瘠表現，可能成為布雷迪出走的動力。

要是愛國者未能在3月19日期限前和布雷迪達成協議，就得和其他買家競標；布雷迪今年薪水為2300萬美元，若他投入自由市場，價碼有望從3000萬美元起跳，目前已傳出奧克蘭突擊者、洛杉磯電光、坦帕灣海盜等隊有興趣。

身為一代NFL傳奇，布雷迪20年生涯至今出賽285場，為愛國者拿下219勝64敗，不僅穩坐多項季後賽數據紀錄，更擁有六座超級盃冠軍。