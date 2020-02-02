澳網／約帥奪第17座大賽冠軍 外套繡「KB」致敬布萊恩

世界第二塞爾維亞約克維奇（Novak Djokovic），今天澳網男單決賽五盤鏖戰，6：4、4：6、2：6、6：3、6：4力克奧地利汀恩（Dominic Thiem），頒獎典禮上，他外套繡上「KB」向逝世的湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）致敬，同時也追憶這位老友。

約克維奇澳網決賽爭冠路崎嶇，但仍以無比的抗壓性，在前三盤1：2落後情況下，逆勢捧冠。他頒獎典禮上先讚許汀恩，「你離冠軍很近，我相信未來一定有機會拿下不只一座大賽冠軍。」

下周將重返球王寶座的約帥，頒獎典禮上也談到，2020年開端發生許多令人遺憾的事，包括澳洲野火讓許多人流離失所，還有布萊恩的驟逝，他的外套上也繡上布萊恩的簡寫「KB」以及其背號「8、24」向老友致敬。

「我生命中很重要的朋友，布萊恩也在日前逝世。」約克維奇提醒所有人珍惜時光，「愛惜你身邊的親友，儘管網球職業賽場競爭，仍要對身邊事物保持謙卑。」

26歲的汀恩前役擊敗球王納達爾，是史上首位挺進澳網決賽的奧地利人，這是他第三度叩關大賽決賽都與金盃擦肩，無緣繼1995年奧地利前球王穆斯特（Thomas Muster）法網奪冠後，成為25年來第二位大賽奪冠的奧地利人。

汀恩除了恭賀約克維奇以及其團隊，也盼這兩周的澳網能夠讓居民從野火摧殘中稍稍轉移難過的情緒，並希望澳洲野火災難未來不再發生。