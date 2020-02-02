足球／武漢肺炎影響 台電隊前往蒙古遭拒

原訂今天出發的台電男足。圖／中華足協提供 分享 facebook 原定今早出發前往蒙古烏蘭巴托進行2020亞協盃（AFC Cup）外圍賽首戰的高市台電隊，受到武漢肺炎疫情及蒙古臨時禁止台灣、中國大陸和港澳公民入境影響，登機前遭拒，可能影響原訂5日舉行的亞協盃首戰。

中華足球協會聲明中表示，以去年台灣企業甲級足球聯賽獲得2020亞協盃外圍賽參賽資格的台電，原定2月5日下午2點客場出戰蒙古聯賽冠軍 Ulaanbaatar City FC隊，事前擔心疫情影響的台電從一月初開始多次透過中華足協去信蒙古足協，確認比賽將如期舉行，但昨日凌晨蒙古政府突然下令全面暫時停止台灣、中國大陸和港澳公民入境並暫停一切公眾活動。

台電原已備妥簽證、蒙古足協邀請函和機票，今天一早在桃園國際機場接獲蒙古移民局通知拒絕入境，同時航空公司也因蒙古移民局的決定而拒絕高市台電登機。接獲通知的台電立即與現場協助的中華足協工作人員與亞足聯和蒙古足協積極聯繫，並透過外交管道向蒙古政府尋求入境的可能性，但在最後登機時間前都無法獲得蒙古政府許可，同時蒙古足協也告知亞足聯及台電因為邊境關閉影響，台電目前無法入境蒙古、比賽也有可能無法如期舉行，同時向亞足聯詢問是否其他替代選項。

由於台灣前往烏蘭巴托的班機每日僅有一班，經過現場中華足協工作人員與台電討論後，決定全隊先到中壢的飯店休息一晚，同時等待亞足聯通知最後決定。

中華足協副秘書長焦佳弘表示，亞足聯有回應，最快今晚、最遲明晨就會有消息，目前只能先在桃園等待回應。

台電總教練陳貴人表示，無論最後結果如何，相信上天會對弟兄有最好的安排，球隊也會繼續保持備戰狀態，準備迎接接下來的任何賽事。帶隊的高市台電副廠長孫禹華也感謝中華足協工作人員協助與亞足聯和蒙古方面聯繫及安排，無論如何高市台電將持續備戰接下來的賽事。

對於高市台電目前的狀況、疫情進展和蒙古是否允許入境等相關問題，中華足協將持續透過各種管道溝通並掌握狀況，同時也會協助高市台電配合亞足聯接下來的一切安排。