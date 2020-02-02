澳網／汀恩尬約帥爭冠 拚超車「費爸」登世界第3

汀恩。 美聯社 分享 facebook 生涯第三度挺進大賽決賽，世界第五奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），今日澳網男單與前塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）爭冠，拚生涯首座大賽金盃，若奪冠屆時世界排名也將擠下瑞士名將費德勒（Roger Federer），登上世界第三。

26歲的汀恩2018、2019年法網兩度決賽面對「紅土之王」納達爾（ Rafael Nadal）抱憾歸，本屆澳網奪大賽對戰「蠻牛」首勝，但彷彿宿命般，決賽又遭逢澳網「魔王」約克維奇，約帥擁有澳網史上最多七冠，讓他直呼巧合。

「法網對紅土之王，澳網再交手最多冠的約帥，我總是會遇到該大賽霸主。」他坦言澳網是約帥的「舒適圈」，自己不被看好，「我想我必須更冒險，盡量多拍來回，但同時也得抓到平衡點。」

汀恩除了對戰戰績四勝六負稍居下風，還比約帥少休息一天，澳網是四大賽中唯一四強賽不同日，汀恩要將危機化為轉機，「休兵日從一天變兩天也是種挑戰，當然我復原時間較少，但只要腎上腺素發揮，一切都會沒問題。」

雙方前次硬地碰頭是去年11月年終賽，最終由汀恩勝出，奧地利人盼複製劇本，「當然我會再看一次那次交手，我是怎麼打的，試著重演一次，並拿出我的最佳表現。」

汀恩晉級決賽，下周世界排名已確定擠下梅德維夫（Daniil Medvedev）小升一名次，若能拿下生涯首冠，將進帳2000分冠軍積分，積分超前費德勒550分，排名躍居新高世界第三。