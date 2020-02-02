超級盃／估近億人觀看 消耗140萬支雞翅

超級盃明天開打，這項全美盛事不僅讓入場門票攀上天價，買不到票的球迷也勢必聚集在電視前面，預計消耗大量啤酒、雞翅，過半美國人甚至認為隔天的周一應該列為國定假日，「WalletHub.com」統計出不少有趣數字足供參考。

本屆超級盃預計有5800位記者參與，提供最全面、即時的報導給予需求若渴的觀眾，這項數字也反應了這場比賽有多少人在關注，預計到時會有9800萬到1.44億人會打開電視收看比賽。

這項盛會預計會消耗掉5170萬箱啤酒（一箱24罐），適合搭配的食物包括披薩、墨西哥玉米片、薯片和蘸醬，其中最受歡迎的雞翅，預計會消耗掉140萬支；至於減肥就別想了，這個晚上平均會吃進6000卡路里。

經過激情的一夜，隔天還要面對開工日，根據調查，有52.4%的美國人認為超級盃過後的周一應該訂為國定假日，有十分之一的美國人選擇放假一天。

超級盃的廣告也是兵家必爭之地，美國總統川普（Donald Trump）、民主黨候選人彭博（Michael Bloomberg）都推出競選廣告，今年廣告上架費用，30秒就要560萬美元（約台幣1.7億元），轉播單位預計光從廣告就可進帳4.12億美元（約台幣125億元）。

球場之外還有其他金錢流動，根據推算，有近2300萬人在超級盃下注，檯面上的合法賭注合計來到3.25億美元（約新台幣99億元）。