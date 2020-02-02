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超級盃／平均票價破1萬美元 創歷史新高

2020-02-02 09:14聯合報 記者蘇志畬／即時報導

49人隊全力備戰超級盃。 美聯社
49人隊全力備戰超級盃。 美聯社
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第54屆超級盃即將在台灣時間明早7點30分開打，二手票價隨著開打時間逼近持續攀升，昨天平均票價已經超過一萬美元大關，創下歷史新高。

根據二手票券交易平台「TicketIQ」的統計，本屆超級盃的平均票價在昨天一度來到1萬385美元（約台幣31.5萬元），超越2015年第49屆超級盃的9723美元（約台幣29.5萬元）紀錄。

49屆超級盃票價飆高原因在於投機者預期有利可圖，收購大量票券，市場需求之下讓價格攀升，不過今年超級盃票價突破紀錄，原因來自兩支隊伍的球迷支持，堪薩斯市酋長隊上次晉級超級盃已是1969年，球迷等待50年之久，舊金山49人隊則要力拚隊史第六冠。

「TicketIQ」執行長勞倫斯（Jesse Lawrence）表示：「我們現在已經超過1萬美元關卡，最便宜的入場票價在過去24小時內上漲了38%，新的票價紀錄，也讓在邁阿密期待票價滑落的球迷失望了。」

由於最低票價銷售迅速，導致價格上揚，球迷乾脆多花一點錢升級成劃位票，也連帶讓劃位票價格上漲，牽一髮動全身，勞倫斯指出，上層票價與下層票價相差不大，是目前仍有球迷觀望的主因，兩者最便宜的票價只差300美元。

另一個二手交易平台「TickPick」最低票價也上漲35%，原本想等票價滑落再搶購的球迷已忍不住提早出手，與此同時，最高票價也來到4萬9000美元（約台幣148.7萬元）。

酋長隊備戰超級盃，圖為四分衛馬洪梅斯。 美聯社
酋長隊備戰超級盃，圖為四分衛馬洪梅斯。 美聯社
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