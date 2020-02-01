NFL／超級盃超火 但這2人廣告沒人想看

川普將在超級盃宣傳政令廣告，民眾普遍不買單。 歐新社 分享 facebook

兩大億萬富翁2日將擠進超級盃一系列啤酒和汽車廣告中，川普總統將利用30秒的時間強調執政政績，前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)則花一分鐘談論槍枝暴力；不過新民調顯示，絕大多數國人並不樂見。

彭博的競選廣告頗具感染力，一名母親卡蘭卓安．肯普(Calandrian Kemp)在廣告中講述她至今仍在哀悼年僅20歲就死於槍下的兒子肯普(George Kemp Jr.)，畫面帶過肯普穿著足球裝的童年照片；這名母親表示，彭博過去尋求更嚴格的槍枝法，「我知道麥克(彭博)不怕槍枝遊說，那些團體才應該要怕他。」

新稿，取代原第6則「南達科他」--超級盃廣告 川普VS彭博 消費者不愛看 截圖自推特 分享 facebook

相較之下，川普廣告選擇一般的主題和形象，包括川普的集會場合，旁白除了宣揚一再重複的低失業率，廣告也展現多種軍事設備。這比較像是川普一般的競選廣告，內容並未特別呼應足球賽，也不像其他世界盃廣告那樣創意十足。

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不過川普競選團隊表示，他們將在賽間播放兩段不同的30秒廣告，而且第二則廣告「要到真的播出，全世界的人才會第一次看到。」

雙邊陣營公布對打的總統競選廣告，川普競選團隊喜迎「更安全」的美國，而彭博廣告則直指遭槍枝暴力殺害孩童；同時兩邊團隊也繼續展現各自的財力和資訊力量，他們花1100萬元買下世界盃60秒的廣告。

在數據時代花大錢主打單一電視廣告，有些人可能覺得浪費錢，但彭博顧問沃夫森(Howard Wolfson)認為，這麼做能觸及最大量觀眾，而且世界盃廣告經常是賽後討論話題。

川普和彭博都偏好在運動賽事下廣告，川普曾在世界大賽(World Series)第七戰買廣告，彭博先前也在美足季後賽播放廣告。

儘管如此，民調機構晨間諮詢(Morning Consult)1月為「華爾街日報」(WSJ)旗下的「今日行銷長」(CMO Today)新聞進行網路民調，結果發現63%國人認為，超級盃不適合成為總統參選人播放政治廣告的平台。

這波反對意見似乎橫跨不同政治黨派，這份民調發現，62%共和黨選民和56%民主黨選民不希望在超級盃看到總統廣告。晨間諮詢數據情報執行長蘭姆雷特(Michael Ramlet)表示：「這是一般大眾的普遍想法。」

洛杉磯加州大學(University of California)行銷與行為決策教授艾美．多萊特(Aimee Drolet)表示，雖然消費者不喜歡在超級盃看到政治廣告，但川普和彭博的策略很聰明。

多萊特解釋：「雖然民眾當下會很惱怒，但這能增強他們的記憶，他們有更高機會接受這些廣告的論點；不悅的情緒會消退得比記憶更快。」