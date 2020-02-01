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桌球／德國公開賽 莊智淵、林昀儒激戰7局同日吞敗

2020-02-01 11:18中央社 台北1日電

桌球一哥林昀儒在德國公開賽止步16強。 歐新社
桌球一哥林昀儒在德國公開賽止步16強。 歐新社
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台灣「桌球教父」莊智淵、一哥林昀儒今天在德國公開賽男單16強賽，先後與對手激戰7局，皆以3比4敗陣，雙雙在16強止步。

2020德國公開賽在馬德堡舉行，屬於世界桌球巡迴賽的白金系列賽，莊智淵首輪以4比2力克世界排名第5的日本「桌球怪物」張本智和，16強賽對手為世界排名第11的德國名將歐夫恰羅夫（Dimitrij Ovtcharov）。

莊智淵生涯與歐夫恰羅夫過招，以2勝7敗落居下風，前一次奪勝已是2016年德國公開賽，今天再度碰頭，首局以11比8先下一城，並在前5局打完，取得局數3比2聽牌優勢，但隨後未能一鼓作氣拿下，反而遭到對手逆轉，分別以6比11、10比12讓出。

林昀儒在稍早的混雙4強賽不敵日本組合水谷隼與伊藤美誠，隨後又在男單16強賽與世界排名第16的水谷隼狹路相逢，雙方過去單打唯一一次交手就是在去年T2桌球鑽石賽馬來西亞站，林昀儒以4比0橫掃對手取勝。

林昀儒今天開賽氣勢超旺，以12比10、11比6、11比9連下3局，搶先聽牌，但無奈第4局起戰況風雲變色，接連以5比11、8比11、7比11棄守，決勝局也未能拿下，最終以10比12落敗。

林昀儒桌球莊智淵

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