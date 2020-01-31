親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

台義停航！國籍航空受波及 長榮、華航：確認中

武漢肺炎／案9丈夫檢驗結果出爐 成第十例確診個案

運動筆記用跑步認識桃園，令人上癮的運動新體驗王者之路─2020鎮西堡100K
健行筆記【苗栗。泰安】幽幽古徑 悠悠時光。二本松步道x丸田砲台追火車！收甘蔗囉 虎尾糖廠季節限定
NBA賽事懶人包 (1月31日)賽事精華- 國王 vs. 快艇 (1月31日)

桌球／德國公開賽 林昀儒鄭怡靜逆轉進4強

2020-01-31 20:36中央社 台北31日電

在首局先失的劣勢下，台灣桌球「黃金混雙」林昀儒鄭怡靜不受影響，靠著連拿3局強勢關門，終場以3比1逆轉擊敗斯洛伐克組合皮斯特伊與芭拉佐娃，順利挺進4強。

2020德國桌球公開賽，是世界桌球巡迴賽的白金系列賽，也是積分等級最高的公開賽，林昀儒與鄭怡靜兩人聯手闖關，今天費時30分鐘，以另類的「直落三」淘汰斯洛伐克的皮斯特伊（Lubomir Pistej）與芭拉佐娃（Barbora Balazova），昂首晉級4強。

年僅18歲的林昀儒，和台灣女單一姐鄭怡靜是世界排名第2的混雙組合，兩人去年在中國鄭州舉行的世界桌球巡迴賽年終總決賽，聯手摘下2020東京奧運參賽門票，兩人也被視為奧運爭搶獎牌的主力部隊。

今天開局，林昀儒與鄭怡靜暖機稍慢，開賽就陷入落後，先以9比11棄守，所幸兩人歷經首局熱身，次局迅速回穩，以12比10還以顏色，接下來兩人分別再以11比7、11比7撂倒對手，以3比1挺進4強。

林昀儒與鄭怡靜4強對手，將是雙打世界排名第4的日本組合水谷隼與伊藤美誠。

女雙方面，陳思羽與鄭先知則以2比11、7比11、11比9、6比11不敵日本名將平野美宇與石川佳純，無緣4強。

林昀儒鄭怡靜桌球

延伸閱讀

桌球／德國公開賽 林昀儒、廖振珽首輪出局

桌球／德國公開賽 林昀儒鄭怡靜混雙進8強

桌球年終賽／林昀儒、廖振珽收亞軍 平隊史最佳

桌球年終賽／連2天單日3戰 林昀儒剩男雙爭冠

相關新聞

射擊／三個月瘦14公斤 楊昆弼再戰奧運不再傻

2020-01-31 12:15

射擊／興奮迎奧運 林穎欣、呂紹全先顧好自己

2020-01-31 17:08

東奧接待城市到訪 盼以運動強化台日交流

2020-01-31 19:04

射擊／體育署長高俊雄送春聯 盼東奧「射」金

2020-01-31 18:11

桌球／莊智淵扳倒張本智和 德國公開賽挺進次輪

2020-01-31 16:49

足球／IG第一人 C羅追蹤者破2億

2020-01-31 16:45

射箭／第二屆企業聯賽選秀 譚雅婷再成女狀元

2020-01-31 16:11

里約奧運金牌選手美國運動防護團隊南、北大會師

2020-01-31 10:25

桌球／德國公開賽 林昀儒、廖振珽首輪出局

2020-01-30 22:27

桌球／德國公開賽 林昀儒鄭怡靜混雙進8強

2020-01-30 18:48

SBL／武漢肺炎影響 明星賽確定取消

2020-01-30 16:58

全中運主視覺超驚豔 江孟芝：屏屏挑戰只為更好的自己

2020-01-30 11:57

田徑／受武漢肺炎影響 世界室內田徑錦標賽延後一年

2020-01-30 11:18

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／全明星賽致敬布萊恩 24成關鍵數字

2020-01-31 08:52

NBA／全明星賽替補名單出爐 6人首度獲選

2020-01-31 10:02

MLB／領馬林魚薪水 陳偉殷當水手有望對老東家

2020-01-31 07:51

從哈登、衛少角色互換 看火箭問題與保羅的好

2020-01-31 07:00

布萊恩後繼有人 五大高手分別傳承曼巴精神

2020-01-31 07:00

NBA／8位國際球員入選明星賽 創史上新紀錄

2020-01-31 15:55

澳網／謝淑薇女雙屈居亞軍 仍將重返世界第一

2020-01-31 15:33

NBA／影片旁白致敬 喬治：布萊恩就是我的喬丹

2020-01-31 13:32

MLB／曾稱一朗像神 陳偉殷再度與神同隊

2020-01-31 09:11

NBA／第3度出征 葛登承諾參加灌籃大賽

2020-01-31 12:20

NBA／楊恩猛攻39分18助攻 老鷹斷76人連勝

2020-01-31 11:41

MLB／水手輪值缺一人 陳偉殷競爭先發難度高

2020-01-31 11:05

NBA／走出布萊恩驟逝悲痛 湖人主場戰拓荒者

2020-01-31 19:16

NBA／馬刺無人進明星賽 中斷連22年入選紀錄

2020-01-31 17:25

桌球／德國公開賽 林昀儒、廖振珽首輪出局

2020-01-30 22:27

NBA／9人首度入選明星賽 2010年以來首見

2020-01-31 16:05

澳網／第50次對決小約退費爸 拚金盃與搶球王

2020-01-31 00:04

MLB／大聯盟新規則 有利大谷翔平重拾二刀流

2020-01-31 08:11

NBA／訓練扭傷右腳 唐西奇缺席與火箭之戰

2020-01-31 10:40

NBA／5度入選明星賽 里拉德有望參加三分球大賽

2020-01-31 12:08

MLB／就愛亞洲投手 水手再簽平野佳壽

2020-01-31 08:48

NBA／無緣入選明星賽 比爾怒飆34分震退黃蜂

2020-01-31 12:30

NBA／8年生涯首次大三元 里拉德：非追逐的目標

2020-01-30 23:59

中職／悍將4洋投報到 洪一中2月15日率兵戰桃猿

2020-01-31 17:04

MLB／7台將亮相大聯盟春訓 2月中旬開工

2020-01-31 11:00

MLB／紅襪與道奇深談 貝茲+普萊斯包裹

2020-01-31 17:46

澳網／小將珂寧拍下球后 首闖決賽對上前球后

2020-01-31 00:06

MLB／西雅圖城市杯露端倪 陳偉殷可望加盟水手

2020-01-31 00:08

中職／獅簽第三洋投 蝴蝶球左投具美、韓職資歷

2020-01-31 12:42

澳網／費爸不言退 有信心再贏至少一座大滿貫

2020-01-31 16:27

緬懷布萊恩逝世 詹皇、AD刺「黑曼巴」致敬

2020-01-31 16:32

中職／單場不滿千人 「101」人最經典難忘

2020-01-31 18:34

MLB／保證偷暗號不會重演 貝克：有我看著

2020-01-31 11:06

湖人老闆、總管 發文哀悼布萊恩父女

2020-01-31 10:27

NBA／伊巴卡26分領銜 暴龍退騎士收9連勝

2020-01-31 11:08

桌球／莊智淵扳倒張本智和 德國公開賽挺進次輪

2020-01-31 16:49

亞洲盃／CBA延賽 劉錚、林韋翰有望加入中華隊

2020-01-31 00:12

射擊／再戰奧運 田家榛、吳佳穎談心情

2020-01-31 17:01

加索發長文悼念布萊恩 坦言就像是場惡夢

2020-01-31 18:21

中職／陳鏞基、張志豪 千安百轟百盜近了

2020-01-31 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top