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射擊／女將紓壓方式 田家榛想小孩吳佳穎做指甲

2020-01-31 20:15中央社 桃園31日電

備戰2020東京奧運，射擊女將田家榛、「證件妹」吳佳穎在比賽和訓練之餘各有紓壓方式，育有一女的田家榛，靠著想小孩調適心情，吳佳穎則習慣做指甲。

繼2012年倫敦奧運後，田家榛相隔8年再度進軍奧運，她也是為中華隊射下第一張2020東京奧運門票的選手，而吳佳穎則是繼2016年里約奧運後，再度挑戰奧運，兩人都在今年大年初四（28日）起回到位於桃園的國家射擊訓練基地公西靶場展開訓練。

田家榛2018年初升格人母後，多了一個身分，她坦言，心態也比年輕的時候更沉穩。

面對訓練量加重以及壓力提升，田家榛透露，靠著回家看小孩或想著小孩調皮的模樣，調適心情，再繼續打下一發。

不同於田家榛，吳佳穎表示，平時紓壓方式之一為做指甲，自己還備有光療機，並大方秀出手上象徵過年喜氣的紅色指甲。

田家榛前一次倫敦奧運是參加10公尺空氣手槍項目，這次則是取得25公尺空氣手槍資格，儘管上場並沒有太多時間可以思考，但她反而認為比較容易掌握。

再度叩關奧運，田家榛除了想拿好成績外，「想帶著更好一點心態去參加比賽，而吳佳穎不願設太多目標，僅希望發揮平時練習的水準。

吳佳穎過去因一張證件照片走紅，而有了「證件妹」的綽號，也備受外界關注，不過她不覺得有壓力，反而自嘲「證件妹好像快變證件姐了」。

儘管在2016里約奧運、2018年亞運等大型國際賽失利，但吳佳穎並沒有想太多，她認為每次比賽都是重新開始，勉勵自己繼續往前。

田家榛、吳佳穎接下來都將參加3月在印度世界盃、4月日本的測試賽以及6月德國世界盃，吳佳穎表示，這3場比賽將做為測試，當作模擬賽來打。

里約奧運中華隊亞運

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