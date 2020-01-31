東奧接待城市到訪 盼以運動強化台日交流

東京奧運接待城市今到訪中華奧會，由日本內閣官房東京奧運會推進本部事務局參事官輔佐金子昌弘（左）致贈接待城市海報給中華奧會顧問孫立群（右）。圖／中華奧會提供 分享 facebook

東京奧運倒數170餘天，今天由中華奧會、日本內閣官房東京奧運會推進本部事務局及日本台灣交流協會共同安排，歡迎東奧接待城市到訪進行交流，目前各個接待城市也積極透過中華奧會以及單項運動協會與我國產生實質互動，期待經由東京奧運來開啟雙方多元交流。

為宣傳東京奧運「復興奧運」之意象，由日本內閣官房東京奧運會推進本部事務局參事官輔佐金子昌弘、日本台灣交流協會經濟部主任湯本裕紀與三位地方代表前來拜訪，我方由中華奧會顧問孫立群、中華桌球協會副理事長趙重光以及中華羽球協會秘書長李侑龍代表接待。

孫立群先向日方表達熱烈歡迎，也提及甫落幕的洛桑冬季青年奧運會中，他與日本奧會主席山下泰裕交換意見，盼在我國及日本的良好互動下，期待經由東京奧運深化彼此認識、厚植合作基礎；而在本次東京奧運籌備過程中，中華奧會也持續與日台交流協會密切合作與聯繫，為中華代表團組團作到最完備的統籌規劃。

在日本311東北震災中受到我國溫情協助，岩手縣大槌町、岩手縣野田村及福島縣北塩原村3個城市都希望有機會能夠邀請更多我國的運動員、教練，透過四年一度的奧運盛會，到當地交流互動。其中包括像是田徑、羽球、桌球等運動，均已透過協會與當地互動，大槌町及野田村也因為在地中小學羽球、桌球風行，特別請託趙重光及李侑龍協助，促成更多合作可能。

金子昌弘也提及，日本全面推動接待城市計畫，在奧運期間也將在台場設立接待城市館，除了展現計畫成果，也將有各地方傳統文化展演，接待城市居民甚至連門票都準備好了，就是為了屆時在奧運賽場上，為中華代表團加油。