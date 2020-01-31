射擊／興奮迎奧運 林穎欣、呂紹全先顧好自己

林穎欣（左）、呂紹全（右）將首度站上奧運舞台。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

身為今年東京奧運我國射擊代表隊中唯二沒有奧運參賽經驗的選手，10公尺空氣步槍好手林穎欣與呂紹全在2018年雅加達亞運攜手射下金牌後，今年東京奧運將再度聯手出擊，不過同樣有個人項目要參賽的兩人也強調，希望先顧好自己，不扯彼此後腿，再求混雙賽事的好成績。

年僅20歲的林穎欣過去兩年迎接豐收年，不僅在亞運混雙摘金，還在拿坡里世大運拿下一銀一銅，去年八月她更在世界盃鍍銅後率先取得奧運門票，至於他的亞運搭檔呂紹全，則是直到11月才搶下門票，讓兩人在東京奧運除了個人賽事外，還能搭檔參加混雙賽。

對於將首度登上奧運舞台，林穎欣與呂紹全在今天的射擊培訓隊媒體日中皆表示，目前仍處在興奮大於緊張的狀態，兩人雖然目前仍以調整個人狀況為主，但隨著比賽時間愈接近，將會有更多配對練習的機會。

談到搭檔呂紹全去年驚險壓線拿下奧運門票，林穎欣坦言自己對於學長一直都很有信心，尤其兩人在搭檔時，呂紹全還能夠與她起到互補的作用，「他心胸比較放得開一點，我就會比較壓抑，所以在我緊張時他都會開開玩笑讓我放鬆心情。」

呂紹全則坦言，去年在遲遲無法拿下門票的情況下，狀態確實受到影響，不過現在已放下心中大石，狀況也慢慢好轉，「現在還是希望先顧好個人項目，不要拖累彼此，至於混雙就當多一次機會。」