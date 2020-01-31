親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

再添一例！1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

運動筆記用跑步認識桃園，令人上癮的運動新體驗王者之路─2020鎮西堡100K
健行筆記【宜蘭礁溪鄉】聖母登山步道~抹茶山宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出
NBA賽事懶人包 (1月31日)賽事精華- 國王 vs. 快艇 (1月31日)

射擊／再戰奧運 田家榛、吳佳穎談心情

2020-01-31 17:01聯合報 記者劉肇育／桃園即時報導

已為人母的田家榛暌違八年將再次登上奧運舞台。記者劉肇育／攝影
已為人母的田家榛暌違八年將再次登上奧運舞台。記者劉肇育／攝影
分享

我國射擊女將田家榛與吳佳穎，在經過倫敦奧運與里約奧運的洗禮後，今年將帶著不同心境再一次登上奧運舞台，其中在2018年成為人母的田家榛透露，現在練習不順時都會想著小孩紓壓，兩歲的女兒將會成為她參賽的最大助力，至於上屆流下難過淚水的「證件妹」吳佳穎，則是希望能好好享受奧運舞台，最終能流下開心的淚水。

倫敦奧運國手田家榛，在2018年9月就成為我國首位拿下東京奧運參賽門票的選手，對於暌違八年將再一次站上奧運舞台，不過比賽項目從過去的10公尺空氣手槍轉為25公尺運動手槍，已有一名兩歲女兒的田家榛坦言，心境上已與過去大不相同，「不管是身分還是心態都不太一樣，感覺自己沉穩了很多。」

雖然為了兼顧練習，田家榛平日都必須在公西靶場備戰，只有假日才能回到家中陪伴家人，但她強調平時訓練不順時，都靠著想小孩來紓壓，「只要想到她調皮的樣子，會心一笑，就能重新調整心情再訓練。」

「證件妹」吳佳穎繼里約奧運後，將再一次站上東京奧運舞台。記者劉肇育／攝影
「證件妹」吳佳穎繼里約奧運後，將再一次站上東京奧運舞台。記者劉肇育／攝影
分享

至於上屆里約奧運在10公尺空氣手槍遭淘汰後淚灑賽場的吳佳穎則表示，在有過上一次的參賽經驗後，今年在備戰奧運上將更有經驗，「里約那一次壓力真的很大，又因為沒達到期許目標，對自己很失望才會流淚，這一次我希望自己專心比賽、好好享受，最後流下開心的淚水。」

在2011年世大運上因選手證上的甜美照片被封為「證件妹」的吳佳穎，過去幾年只要出賽就會吸引各界高度關注，談到這個已跟隨自己9年的封號時，吳佳穎也自嘲已是「證件姐」，「其實大家的關注並沒有影響到我，我反而要謝謝這個稱號讓更多人知道我。」

里約奧運

延伸閱讀

射箭／第二屆企業聯賽選秀 譚雅婷再成女狀元

射擊／三個月瘦14公斤 楊昆弼再戰奧運不再傻

侵占遺失證件 貪警冒名抽電影票 「熟面孔」洩...

桌球／捷報！不讓對手吃下任何一局 莊智淵將5...

相關新聞

射擊／三個月瘦14公斤 楊昆弼再戰奧運不再傻

2020-01-31 12:15

射擊／興奮迎奧運 林穎欣、呂紹全先顧好自己

2020-01-31 17:08

射箭／第二屆企業聯賽選秀 譚雅婷再成女狀元

2020-01-31 16:11

桌球／莊智淵扳倒張本智和 德國公開賽挺進次輪

2020-01-31 16:49

足球／IG第一人 C羅追蹤者破2億

2020-01-31 16:45

里約奧運金牌選手美國運動防護團隊南、北大會師

2020-01-31 10:25

桌球／德國公開賽 林昀儒、廖振珽首輪出局

2020-01-30 22:27

桌球／德國公開賽 林昀儒鄭怡靜混雙進8強

2020-01-30 18:48

SBL／武漢肺炎影響 明星賽確定取消

2020-01-30 16:58

全中運主視覺超驚豔 江孟芝：屏屏挑戰只為更好的自己

2020-01-30 11:57

田徑／受武漢肺炎影響 世界室內田徑錦標賽延後一年

2020-01-30 11:18

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／陳偉殷加入水手隊 參加大聯盟春訓

2020-01-30 17:55

NBA／全明星賽致敬布萊恩 24成關鍵數字

2020-01-31 08:52

NBA／全明星賽替補名單出爐 6人首度獲選

2020-01-31 10:02

MLB／領馬林魚薪水 陳偉殷當水手有望對老東家

2020-01-31 07:51

從哈登、衛少角色互換 看火箭問題與保羅的好

2020-01-31 07:00

布萊恩後繼有人 五大高手分別傳承曼巴精神

2020-01-31 07:00

NBA／8位國際球員入選明星賽 創史上新紀錄

2020-01-31 15:55

MLB／曾稱一朗像神 陳偉殷再度與神同隊

2020-01-31 09:11

澳網／3盤拍下費爸 約克維奇衛冕、球王差一勝

2020-01-30 19:10

NBA／第3度出征 葛登承諾參加灌籃大賽

2020-01-31 12:20

澳網／謝淑薇女雙屈居亞軍 仍將重返世界第一

2020-01-31 15:33

NBA／影片旁白致敬 喬治：布萊恩就是我的喬丹

2020-01-31 13:32

NBA／楊恩猛攻39分18助攻 老鷹斷76人連勝

2020-01-31 11:41

MLB／水手輪值缺一人 陳偉殷競爭先發難度高

2020-01-31 11:05

桌球／德國公開賽 林昀儒、廖振珽首輪出局

2020-01-30 22:27

MLB／大聯盟春訓2月中展開 台將可望達7人

2020-01-30 18:22

澳網／第50次對決小約退費爸 拚金盃與搶球王

2020-01-31 00:04

NBA／5度入選明星賽 里拉德有望參加三分球大賽

2020-01-31 12:08

NBA／訓練扭傷右腳 唐西奇缺席與火箭之戰

2020-01-31 10:40

MLB／大聯盟新規則 有利大谷翔平重拾二刀流

2020-01-31 08:11

HBL／進場就要量體溫 八強賽加強防疫

2020-01-30 18:36

NBA／馬刺無人進明星賽 中斷連22年入選紀錄

2020-01-31 17:25

NBA／無緣入選明星賽 比爾怒飆34分震退黃蜂

2020-01-31 12:30

MLB／就愛亞洲投手 水手再簽平野佳壽

2020-01-31 08:48

NBA／9人首度入選明星賽 2010年以來首見

2020-01-31 16:05

澳網／40度熱瘋 哈蕾普：豔陽高溫幾乎殺了我

2020-01-30 20:30

NBA／8年生涯首次大三元 里拉德：非追逐的目標

2020-01-30 23:59

MLB／7台將亮相大聯盟春訓 2月中旬開工

2020-01-31 11:00

MLB／西雅圖城市杯露端倪 陳偉殷可望加盟水手

2020-01-31 00:08

澳網／小將珂寧拍下球后 首闖決賽對上前球后

2020-01-31 00:06

中職／獅簽第三洋投 蝴蝶球左投具美、韓職資歷

2020-01-31 12:42

向傳奇布萊恩致敬 愛爾達將播出生涯最終戰

2020-01-30 17:50

中職／土投百救援成功 陳禹勳有機會成第2人

2020-01-30 19:21

桌球／德國公開賽 林昀儒鄭怡靜混雙進8強

2020-01-30 18:48

MLB／保證偷暗號不會重演 貝克：有我看著

2020-01-31 11:06

NBA／伊巴卡26分領銜 暴龍退騎士收9連勝

2020-01-31 11:08

湖人老闆、總管 發文哀悼布萊恩父女

2020-01-31 10:27

中職／潘威倫的大挑戰 2000局加3萬投球數

2020-01-30 18:39

籃球／布萊恩驟逝國內球星難接受 呂政儒球鞋寫字致敬

2020-01-30 18:02

韓職／季後赴美訓練一個月 金宰煥仍想再拚大聯盟

2020-01-30 19:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top