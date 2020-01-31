射擊／再戰奧運 田家榛、吳佳穎談心情

已為人母的田家榛暌違八年將再次登上奧運舞台。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

我國射擊女將田家榛與吳佳穎，在經過倫敦奧運與里約奧運的洗禮後，今年將帶著不同心境再一次登上奧運舞台，其中在2018年成為人母的田家榛透露，現在練習不順時都會想著小孩紓壓，兩歲的女兒將會成為她參賽的最大助力，至於上屆流下難過淚水的「證件妹」吳佳穎，則是希望能好好享受奧運舞台，最終能流下開心的淚水。

倫敦奧運國手田家榛，在2018年9月就成為我國首位拿下東京奧運參賽門票的選手，對於暌違八年將再一次站上奧運舞台，不過比賽項目從過去的10公尺空氣手槍轉為25公尺運動手槍，已有一名兩歲女兒的田家榛坦言，心境上已與過去大不相同，「不管是身分還是心態都不太一樣，感覺自己沉穩了很多。」

雖然為了兼顧練習，田家榛平日都必須在公西靶場備戰，只有假日才能回到家中陪伴家人，但她強調平時訓練不順時，都靠著想小孩來紓壓，「只要想到她調皮的樣子，會心一笑，就能重新調整心情再訓練。」

「證件妹」吳佳穎繼里約奧運後，將再一次站上東京奧運舞台。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

至於上屆里約奧運在10公尺空氣手槍遭淘汰後淚灑賽場的吳佳穎則表示，在有過上一次的參賽經驗後，今年在備戰奧運上將更有經驗，「里約那一次壓力真的很大，又因為沒達到期許目標，對自己很失望才會流淚，這一次我希望自己專心比賽、好好享受，最後流下開心的淚水。」

在2011年世大運上因選手證上的甜美照片被封為「證件妹」的吳佳穎，過去幾年只要出賽就會吸引各界高度關注，談到這個已跟隨自己9年的封號時，吳佳穎也自嘲已是「證件姐」，「其實大家的關注並沒有影響到我，我反而要謝謝這個稱號讓更多人知道我。」