射箭／第二屆企業聯賽選秀 譚雅婷再成女狀元

陳震與譚雅婷（左）分別成為男、女狀元。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

第二屆中華企業射箭聯賽公開選秀會今天下午登場，擁有狀元籤的台中銀行，第一指名選擇東京奧運國手譚雅婷成為女狀元，男狀元則指名陳震，經過多輪選秀後，共有29人（女13、男16人）順利上榜，譚雅婷說：「剛好可以利用聯賽來進行備戰，希望能在奧運替台灣射下一面獎牌。」

譚雅婷在第一屆企業聯賽選秀會就與鄧宇成分別成為男、女狀元，本屆選秀會前各隊可提出保留名單，不過原本譚雅婷希望專心備戰國手選拔的情況下，本來不打算參賽，「但後來看了一下今年賽制，覺得沒像去年那樣密集，所以還是決定回到這裡，和大家一起切磋。」

郭振維（左）、與袁叔琪。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

譚雅婷表示，去年企業聯賽與國際賽十分密集，也讓自己有些吃不消，身心都有些疲憊的情況下也讓她在國手選拔前兩場表現不如預期，好在最終場她找回狀態，驚險搶下奧運門票。

上屆里約奧運譚雅婷與林詩嘉、雷千瑩合力射下女團銅牌，今年第三度出征奧運，目標當然是要再度奪牌，「當然希望能超越上屆成績，最好能拿金牌回來。」

而這次選秀也出現有趣現象，去年帶領寒舍集團奪冠的教練袁叔琪與郭振維也加入選秀行列，兩人也雙雙雀屏中選，形成「自己選自己」的有趣現象；第二屆射箭聯賽開幕戰將在3月7日於新北市市民廣場開戰。