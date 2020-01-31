射擊／三個月瘦14公斤 楊昆弼再戰奧運不再傻

經過四年洗禮，楊昆弼將帶著更成熟心態與更輕盈體態再一次站上奧運舞台。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

我國射擊男子不定向飛靶好手楊昆弼在2016年里約奧運以18歲之齡代表出征後，今年他要帶著更成熟的心態和更完善的準備再戰東京奧運，而且從去年11月積極減重的他，在三個月內已瘦了14公斤，希望以全新面貌再度站上奧運舞台。

楊昆弼過去兩年分別在雅加達亞運與拿坡里世大運拿下男子不定向飛靶金牌，並為我國搶下東京奧運參賽門票；談起四年前以18歲之齡就登上奧運舞台，他直言當時的自己「比較傻」，「我就像是在電視前面看著學姊參加倫敦奧運，自己也很想參加，然後就莫名奇妙搭上奧運列車，感覺都還沒準備好就上場了。」

不過歷經過去四年在各大國際賽事的洗禮，楊昆弼坦言，這次東京奧運將會帶著更成熟的心態與更萬全的準備來面對，「今年會希望自己更上一層，給自己一個目標，但這個目標不會是名次或是成績。」

經過四年洗禮，楊昆弼將帶著更成熟心態與更輕盈體態再一次站上奧運舞台。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

而楊坤弼蛻變的不僅是在心態上，從去年11月就積極減重，不到三個多月從110公斤減到96公斤，未來更希望瘦到90公斤，「主要還是健康和體態的問題，雖然減重以後舉槍會變比較吃力，但防護員也建議我靠核心訓練補回來。」

今年年節期間，楊坤弼僅除夕返鄉短暫休息後就回到公西靶場備戰，這段時間他幾乎每天會射掉300發子彈，接下來他也將備戰3月、4月與6月的世界盃，其中4月世界盃也是東京奧運測試賽，不過他透露，去年訂製的新槍已經換回用得更上手的舊槍托，將以此迎戰接下來包括奧運的賽事。

談到今年再戰奧運，楊昆弼也直言有點小遺憾，「其實這次我還蠻希望有一個混雙隊友的，因為混雙是這次奧運的新項目，不能比覺得蠻可惜的，但我也跟學姊（林怡君）說，我們可以2024年（巴黎奧運）再合作。」