里約奧運金牌選手美國運動防護團隊南、北大會師

中華肌內效協會榮譽理事長紀政。 報系資料照 分享 facebook 近年來教育部體育署針對校園運動員的運動防護推廣及補助案的努力不遺餘力，更提出計畫宗旨、目標及三大主軸，包括：1.運動傷害防護與管理、2.區域醫療服務網建置、3.運動傷害防護教育。

社團法人中華肌內效協會榮譽理事長紀政，秉持為運動員建構好技術與大家分享的理念，以及協會理事長”簡文仁” (現任：物理治療師)，不斷宣導對運動員的運動傷害以及職場中造成職業傷害的關心與重視，因此，特搜國際資源來到臺灣，期望透過國際資源入注，讓臺灣人民能在防護、肌力強化，甚至傷害復健上有需求的民眾都能收穫滿滿，至今已在臺灣開辦4場，其團隊成員包括：骨科與運動醫學專科醫師 “John Brna”、以及物理治療師 “洪劍榮 Jay” 、美國認證運動傷害防護師 “Greg Cadichon”，也是里約奧運4 x 100公尺混合式接力金牌選手 ”Olivia Smoliga” 現在的美國運動防護團隊。

為了讓一般民眾和專業人士都能收穫滿滿，南、北兩場特分為：初階研習營和進階實作班兩種形式的展演，初階課程為期兩天，兩天課程內容都不相同，主要目的是讓一般大眾能得到更多的相關訊息，包括：運動12原則：自我狀態評估、防護、肌力強化及傷害復健的知識與經驗分享，非常適合有球類運動、對功能性評估有興趣的民眾來參加，會場中的互動和教學方式將會讓您耳目一新，為要讓更多民眾都能參予其中採大班制。進階課程為一天，採專業受眾族群的專業需求展演，內容極其豐富和專業，採小班制，其中課程橋段更有主辦單位與國際專業團隊透過3個月實體復健過程的成功案例，前所未聞，讓專業對上專業，讓案例分享與實作能更扎實貼近所需。

為培養新一代的莘莘學子，主辦單位特別為了學生推出學生票，舉凡運動愛好者及物理治療師、運動防護員、健身教練，都將能透過這樣的國際交流獲得新知。

【高雄場】

研習營

日期：2020年4月18日(六)至19日(日)

時間： 9:00 ~ 17:00

地點：高雄市三民區十全一路100號 (高雄醫學大學大講堂)

實作班

日期：：2020年4月20日(一)

地點：高雄市新興區林森一路195號9F (天天運動工作室)

時間： 9:00 ~ 17:00

【臺北場】

研習營

日期：2020年4月25日(六)至26日(日)

時間： 9:00 ~ 17:00

地點：臺北市士林區忠誠路二段101號9樓 (科資大樓國際會議廳)

實作班

日期：2020年4月27日(一)

地點：臺北市大同區昌吉街55號2F (207教室)

時間： 9:00 ~ 17:00

報名專線：02- 2696-1189

臺北場報名網址：https://lihi1.com/ENiT5

高雄場報名網址：https://lihi1.com/7