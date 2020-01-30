澳網／3盤拍下費爸 約克維奇衛冕、球王差一勝

約克維奇再闖決賽。圖／法新社 分享 facebook 一位是去年打下破紀錄澳網7冠的塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic），一位是生涯握有6座澳網金盃的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），兩名前球王今天在澳網中央球場上演生涯第50度對決，首盤就戰到「搶7」，最終約克維奇以7：6（7：1）、6：4、6：3拍下勝利，挑戰第8冠只差最後一步。

衛冕者小約是男單第2種子，費德勒則居第3種子，兩人4強賽會師，也是在2008年、11年和16年後再度於澳網4強賽交鋒；就生涯過去49度交手紀錄來看，小約取得26勝23敗些微優勢，硬地賽場對決也以19勝18敗稍居上風。

費德勒（左）和約克維奇澳網4強賽上演生涯第50度對決。圖／法新社 分享 facebook

不過今天第50度交手，小約第1個發球局就遭費德勒破發、率先取得2：0領先，第3局小約雖也回破，但費德勒第4局再度破發，最多曾取得4：1領先，不過第9局的盤末發球局卻也遭小約再度破發，戰局進入「搶7」；小約「搶7」下場就取得3：0優勢，並以7：1先下一城。

第二盤雙方前9局互相保發，小約第10局唯一破發成功就以6：4取得盤數「聽牌」。第三盤小約又是率先破發的一方，他第6局破發成功，最終就以6：3打下勝利，生涯第8度闖澳網決賽。

費德勒今年第3輪迎接澳網第100勝，8強賽又在瓦解7個賽末點下神奇逆轉，以38歲又178天成為29年來大滿貫4強賽最年長球員，但離生涯第21座大滿貫仍差了兩勝。

小約賽前在墨爾本累積戰績是驚人的73勝8敗，由於現任球王「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）昨天在4盤「搶7大戰」不敵列第5種子的奧地利好手汀恩（Dominic Thiem），小約若衛冕成功就能重返球王寶座。

另場男單4強賽台灣時間明天下午4點半登場，將由汀恩和首闖大滿貫4強的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）爭奪決賽門票。