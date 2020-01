澳網／3盤拍下費爸 約克維奇衛冕、球王差一勝

約克維奇再闖決賽。圖/法新社 分享 facebook 一位是去年打下破紀錄澳網7冠的塞爾維亞好手約克維奇(Novak Djokovic),一位是生涯握有6座澳網金盃的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer),兩名前球王今天在澳網中央球場上演生涯第50度對決,首盤就戰到「搶7」,最終約克維奇以7:6(7:1)、6:4、6:3拍下勝利,挑戰第8冠只差最後一步。

衛冕者小約是男單第2種子,費德勒則居第3種子,兩人4強賽會師,也是在2008年、11年和16年後再度於澳網4強賽交鋒;就生涯過去49度交手紀錄來看,小約取得26勝23敗些微優勢,硬地賽場對決也以19勝18敗稍居上風。

費德勒(左)和約克維奇澳網4強賽上演生涯第50度對決。圖/法新社 分享 facebook

不過今天第50度交手,小約第1個發球局就遭費德勒破發、率先取得2:0領先,第3局小約雖也回破,但費德勒第4局再度破發,最多曾取得4:1領先,不過第9局的盤末發球局卻也遭小約再度破發,戰局進入「搶7」;小約「搶7」下場就取得3:0優勢,並以7:1先下一城。

第二盤雙方前9局互相保發,小約第10局唯一破發成功就以6:4取得盤數「聽牌」。第三盤小約又是率先破發的一方,他第6局破發成功,最終就以6:3打下勝利,生涯第8度闖澳網決賽。

費德勒今年第3輪迎接澳網第100勝,8強賽又在瓦解7個賽末點下神奇逆轉,以38歲又178天成為29年來大滿貫4強賽最年長球員,但離生涯第21座大滿貫仍差了兩勝。

小約賽前在墨爾本累積戰績是驚人的73勝8敗,由於現任球王「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)昨天在4盤「搶7大戰」不敵列第5種子的奧地利好手汀恩(Dominic Thiem),小約若衛冕成功就能重返球王寶座。

另場男單4強賽台灣時間明天下午4點半登場,將由汀恩和首闖大滿貫4強的德國好手澤瑞夫(Alexander Zverev)爭奪決賽門票。

